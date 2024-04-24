Польща може допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку: від чого це залежить

Не встигло суспільство оговтатися від останніх подій з консульськими послугами закордоном, як з'явилося нове. У середу, 24 квітня очільник оборонного відомства Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку.

За його словами, так Польща допоможе у війні проти Росії. Таку заяву польський міністр зробив після того, як Міністерство закордонних справ України тимчасово обмежило консульські послуги для чоловіків призовного віку.

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Поляки обурені

Владислав Косіняк-Камиш нагадав, що раніше Польща неодноразово пропонувала допомогти українській владі, відправивши українських чоловіків, які підлягають військовій службі, "виконати свій громадянський обов'язок".

Я думаю, що багато поляків обурюються, коли бачать молодих українських чоловіків у готелях і кафе, і чують, скільки зусиль ми повинні докласти, щоб допомогти Україні,

– сказав він.

Як зазначив глава Міноборони Польщі, його не дивує те, що українці, які перебувають на фронті, мають обґрунтовані претензії до своїх ровесників, які "роз’їхалися по світу". Однак польський додав, що форма подібної "допомоги" здебільшого залежить від української сторони.

"Я не здивований, що міністр закордонних справ України прийняв таке рішення. Українська влада робить усе, щоб забезпечити потреби на фронті новими солдатами, адже вони величезні", – сказав Владислав Косіняк-Камиш.

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