Польща заявила, що білоруські силовики ламають стіну на кордоні, аби мігранти могли прорватися
Джерело:міноборони Польщі
Ситуація на кордоні Польщі та Білорусі стає дедалі напруженішою. У ніч на 16 листопада білоруські силовики руйнували паркан на лінії розмежування.
Таким чином вони намагалися дати змогу мігрантам нелегально пробратися через кордон.
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Міністр оборони Маріуш Блащак зазначив, що польська армія та прикордонники чудово впоралися зі завданням. За його словами, вони спільно змогли зміцнити пости на переході в Кузниці.
Польські служби відбили атаку з боку Білорусі та не допустили проникнення мігрантів на територію країни,
– додав очільник відомства.
Білоруські силовики ламають паркан, щоб мігранти могли прорватися / Фото з твітер Маріуша Блащака
Ситуація на білорусько-польському кордоні: коротко
- Ситуація на білорусько-польському кордоні загострилась 8 листопада. Тоді помітили велику кількість біженців з Близького Сходу. Вони намагаються потрапити у Європу.
- Матеуш Моравецький заявив, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко спровокував міграційну кризу на кордоні для дестабілізації ситуації в Євросоюзі.
- Польща повідомила, що білоруські силовики не впускають нелегалів назад. Захід упевнений, що їх організовано звезли на кордон, щоб потім витіснити на територію ЄС.
Текст публікації міноборони Польщі:
Білоруські служби під прикриттям ночі руйнують паркан, щоб дозволити мігрантам нелегально перетнути кордон.