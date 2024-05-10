Побудують бункери й викопають траншеї: Польща зміцнює територію на кордоні з Росією та Білоруссю

Вочевидь деякі країни НАТО серйозно стурбовані ймовірною збройною агресією Росії проти Альянсу. Через це свої кордони зміцнювати почала й Польща.

Після вторгнення країни-агресорки в Україну керівництво Польщі занепокоїлося власною безпекою і повідомило про плани зміцнити оборону кордонів із Росією та Білоруссю. Так, країна планує продовжувати здійснювати відповідні заходи. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

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Польща зміцнює свій кордон

У глави оборонного відомства Польщі Владислава Косіняк-Камиша запитали, чи варто країні будувати бункери, рити рови та траншеї на кордоні з Білоруссю і Росією на тлі останніх подій.

Польський міністр оборони погодився та додав, що керівництво країни вже готує план з будівництва бункерів і риття траншей. Ба більше, він повідомив, що Польща фактично вже зміцнює свій кордон.

Ми ремонтуємо і зміцнюємо греблю, у Підляському воєводстві є військова група. Люблінське, Мазовецьке, Вармінсько-Мазурське воєводства, наявність армії, наявність союзних військ,

– наголосив він.

За його словами, станом на сьогодні з цього приводу ведеться комплексна робота.

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