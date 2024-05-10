Побудують бункери й викопають траншеї: Польща зміцнює територію на кордоні з Росією та Білоруссю
Джерело:Radio ZET
Вочевидь деякі країни НАТО серйозно стурбовані ймовірною збройною агресією Росії проти Альянсу. Через це свої кордони зміцнювати почала й Польща.
Після вторгнення країни-агресорки в Україну керівництво Польщі занепокоїлося власною безпекою і повідомило про плани зміцнити оборону кордонів із Росією та Білоруссю. Так, країна планує продовжувати здійснювати відповідні заходи. Про це заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.
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Польща зміцнює свій кордон
У глави оборонного відомства Польщі Владислава Косіняк-Камиша запитали, чи варто країні будувати бункери, рити рови та траншеї на кордоні з Білоруссю і Росією на тлі останніх подій.
Польський міністр оборони погодився та додав, що керівництво країни вже готує план з будівництва бункерів і риття траншей. Ба більше, він повідомив, що Польща фактично вже зміцнює свій кордон.
Ми ремонтуємо і зміцнюємо греблю, у Підляському воєводстві є військова група. Люблінське, Мазовецьке, Вармінсько-Мазурське воєводства, наявність армії, наявність союзних військ,
– наголосив він.
За його словами, станом на сьогодні з цього приводу ведеться комплексна робота.
Днями Польща знову підіймала авіацію: що про це відомо
- Після 5 ранку Оперативне командування Збройних сил Польщі попередило людей про можливий шум від літаків у південно-східній частині країни, що пов’язано зі зльотом винищувачів Польщі та союзників. Польські військові пояснили, що зліт авіації пов'язаний з російською ракетною атакою по території України. Було розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі.
- Згодом, після 7 ранку, польське командування повідомило про зниження рівня загрози ракетних ударів російської авіації по території України. Тому, діяльність польської та союзницької авіації в повітряному просторі Польщі припинили.
- Ще раніше, а саме – 29 березня, Росія масовано атакувала Україну ракетами різних типів та дронами-камікадзе типу "Шахед". На тлі цього у Польщі також підіймали авіацію. Зокрема, пізно ввечері 26 квітня і вночі 27 квітня поляки вже двічі злітали через те, що росіяни атакували територію України ракетами, зокрема, "Кинджалами".