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Польща не обійдеться без дешевих робочих рук з України, – голова польського Нацбанку

19:14, сьогодні 592 Читать новость на русском
Робота в Польщі
Робота в Польщі / Фото з вільних мереж

Польща надалі потребуватиме припливу робочої сили із сусідніх України та Білорусі. Ця робоча сила вкрай потрібна для гарантування та збереження економічного зростання в Польщі.

Про це заявив голова правління Національного банку Польщі Адам Глапінський, повідомляє DW.

Глава польського Нацбанку наголосив, що для нього одним з найважливіших питань є те, чи спроможна країна створити достатньо умов для залучення робочої сили із сусідніх України та Білорусі.

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Зазначається, що дефіцит кваліфікованих кадрів Польща відчула особливо гостро протягом останніх років. За цей період у країні спостерігалося стале економічне зростання та скорочення рівня безробіття. У грудні торік показник безробіття у Польщі становив 6,6%, а зростання ВВП, за оцінками аналітиків, сягнуло рівня у 4,5%.

За словами Глапінського, проблемними для польського ринку праці виявилися такі негативні тенденції як дедалі помітніше старіння населення і трудова міграція серед молодих поляків у заможніші країни Західної Європи. Населення Польщі становить 38 мільйонів осіб, при цьому працюють лише 16 мільйонів.

"Тож за таких умов хвиля дешевих робочих рук з України та Білорусі компенсувала значний кадровий голод на ринку праці Польщі. Утім, візова лібералізація для України з боку ЄС може призвести до того, що дедалі менше українських трудових мігрантів обиратимуть саме Польщу країною, в якій вони воліли б працювати", – наводить видання думку глави польського Нацбанку.

Теги: Новини України Новини політики Новини Польщі Новини Білорусі
Джерело: 24 Канал
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