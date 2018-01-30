Польща не обійдеться без дешевих робочих рук з України, – голова польського Нацбанку

Польща надалі потребуватиме припливу робочої сили із сусідніх України та Білорусі. Ця робоча сила вкрай потрібна для гарантування та збереження економічного зростання в Польщі.

Про це заявив голова правління Національного банку Польщі Адам Глапінський, повідомляє DW.

Глава польського Нацбанку наголосив, що для нього одним з найважливіших питань є те, чи спроможна країна створити достатньо умов для залучення робочої сили із сусідніх України та Білорусі.

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Зазначається, що дефіцит кваліфікованих кадрів Польща відчула особливо гостро протягом останніх років. За цей період у країні спостерігалося стале економічне зростання та скорочення рівня безробіття. У грудні торік показник безробіття у Польщі становив 6,6%, а зростання ВВП, за оцінками аналітиків, сягнуло рівня у 4,5%.

За словами Глапінського, проблемними для польського ринку праці виявилися такі негативні тенденції як дедалі помітніше старіння населення і трудова міграція серед молодих поляків у заможніші країни Західної Європи. Населення Польщі становить 38 мільйонів осіб, при цьому працюють лише 16 мільйонів.

"Тож за таких умов хвиля дешевих робочих рук з України та Білорусі компенсувала значний кадровий голод на ринку праці Польщі. Утім, візова лібералізація для України з боку ЄС може призвести до того, що дедалі менше українських трудових мігрантів обиратимуть саме Польщу країною, в якій вони воліли б працювати", – наводить видання думку глави польського Нацбанку.