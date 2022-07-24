Польща планує створити найсильніші сухопутні війська серед країн НАТО в Європі

Вторгнення росії в Україну порушило безпеку в Європі. Через загрози з боку кремля у Польщі вирішили створити найсильніші сухопутні війська серед європейських країн НАТО.

Польща хоче мати армію, щоб її існування відлякувало ворога

Віцепрем'єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак пояснив, що його країна прагне створити найсильніші сухопутні війська, оскільки вірить, що росія не вдарить сильного противника.

До речі Польща слідом за Британією заявила про готовність навчати українських військових

За його словами, польська армія повинна бути настільки численною та сильною, щоб саме її існування відлякало потенційного агресора. Блащак заявив, що росія б'є, коли бачить слабкість.

кремлівські володарі не будуть бити по сильних. Коли бачать слабкість, вони атакують. Як за артилерією, так і за бронетехнікою сильнішої країни в Європі зрештою не буде. Серед європейських країн НАТО у нас будуть найсильніші сухопутні війська. Ми знаходимося на лінії фронту, у нас є кордон з росією і на півночі, і фактично, у військовому плані, з боку білорусі,

– сказав Блащак.

росія через напад на Україну отримала розширення НАТО

Російське вторгнення в Україну змусило Швецію і Фінляндію переглянути історичну позицію щодо військового нейтралітету. Обидві країни на тлі загроз з боку росії 18 травня офіційно подали заявку на вступ до Альянсу.

Вступ Швеції та Фінляндії до НАТО блокувала Туреччина. Проте 28 червня усі розбіжності було вирішено: Туреччина, Швеція і Фінляндія підписали меморандум який підтверджує, що Анкара підтримає запрошення обидві країни стати членами НАТО.

5 липня Фінляндія та Швеція стали ще на крок ближчими до вступу до НАТО. Глави МЗС обох країн зафіксували Північноатлантичні прагнення у відповідних документах про вступ.

Через вступ Швеції та Фінляндії та НАТО росія практично втратить контроль над Балтійським морем.

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