Польща призначить уповноваженого з відновлення України: прем'єр назвав ім'я

Польський уряд призначить уповноваженого з питань відновлення України. Вже відомо, хто ним стане.

Під час візиту до Києва 22 січня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що уряд призначить уповноваженого з питань відновлення України.

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Хто стане уповноваженим

Туск повідомив, що уповноваженим уряду Польщі з питань відновлення України буде депутат Сейму Павел Коваль, який очолює комітет у закордонних справах.

За словами очільника польського уряду, його країна хоче не лише допомогти Україні перемогти, а й взяти участь в процесі відбудови.

До складу моєї делегації також входить пан Павел Коваль, якого уряд призначить уповноваженим з питань відбудови України. Ми захочемо брати дуже активну участь не лише в допомозі Україні у війні з Росією, а й у процесі відбудови,

– сказав Дональд Туск.

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