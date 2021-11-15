У Польщі закликали виключити Росію та Білорусь з міжнародних організацій

Глинський визнав, що Росія й Білорусь не зважають ні на що, крім реального економічного й політичного тиску.

До речі ЄС затвердив нові санкції проти Білорусі, – журналіст

За словами польського політика, міжнародний тиск на Мінськ та Москву повинен бути набагато сильнішим.

Я навіть розглянув би можливість виключення цих двох країн з низки міжнародних організацій, у тому числі зі спортивних змагань, які для них важливі,

– сказав Глинський.

Він додав, що, за відсутності реакції, Польща може зіткнутись із серйозними наслідками.

Яка ситуація на кордоні

Тисячі мігрантів помітили з 8 листопада штурмують польсько-білоруський кордон. Вони намагаються незаконно потрапити у ЄС.

Польща навіть оголосила на кордоні бойову готовність. Висунули близько 13 тисяч військових.

Тільки за 13 листопада польська сторона зафіксувала 223 спроби незаконного перетину кордону.

У ЄС припускають, що до загострення ситуації може бути причетний самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.

В Україні теж непокояться через кризу у сусідній Білорусі. У МВС зазначали: наразі загрози немає. Проте секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна готується до різних сценаріїв розвитку ситуації на польсько-білоруському кордоні.

До слова, німецький депутат Нільс Шмід пропонував створити так званий коридор для мігрантів через третю країну. Пропонував залучити для цього Україну. Посол України в Німеччині Андрій Мельник обурився через таку пропозицію, наголосивши, що нас навіть не запитали.

За інформацією журналістів, країни ЄС 15 листопада затвердили новий пакет санкцій проти Білорусі на тлі кризи. Обмеження можуть стосуватися керівників авіакомпаній та туристичних агенцій.