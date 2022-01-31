У Польщі заявили про ознаки посилення військової присутності Росії у Білорусі

У Польщі вважають, що Росія має намір збільшити свою військову присутність у Білорусі. Мовляв, це робитимуть під прикриттям запланованих бойових навчань.

Таку заяву зробив польський міністр закордонних справ Збігнєв Рау під час візиту до столиці Таллінну. Він звернув увагу на планування маневрів російських та білоруських військ у лютому.

Читайте також Ніхто не знає, що зробить Путін, але всі знають, на що він здатен, – прем'єр Польщі

Що сказав польський міністр

"Ми навіть спостерігаємо тенденції, які можуть свідчити про те, що в майбутньому ми зіткнемося з нарощуванням російських військ у Білорусі", – підкреслив очільник МЗС Польщі. При цьому, німецьке видання наголошує, що Білорусь розташована між Польщею та Росією й межує з Україною на півдні.

Російсько-білоруські навчання: коротко

Москва активно перекидає у Білорусь танки, бронеавтомобілі, бойові машини піхоти та іншу військову техніку. Все це – нібито у рамках навчань "Союзна рішучість-2022".

рамках навчань "Союзна рішучість-2022". В українському Міноборони вважають, що російські війська у Білорусі схожі на окупаційні. Мовляв, насамперед вони загрожують Мінську, а не Україні.

Напередодні Росія перекинула до Білорусі дивізіон комплексів "Панцир-С". Вони призначені для ближнього прикриття цивільних та військових об'єктів від засобів повітряного нападу.

Польща передасть Україні озброєння

31 січня у Польщі заявили, що планують відправити Україні оборонне озброєння, зокрема – засоби протиповітряної оборони. За словами Павела Солоха, голови Бюро нацбезпеки Польщі, цю ідею підтримав й президент країни. Крім цього, як повідомили у ЗМІ, із Польщі до Києва прямує 29 вантажівок з гуманітарною допомогою. Вони везуть 9 тисяч комплектів ковдр, матраців і табірних ліжок.

До теми – Данія може надати Україні військову техніку: дивіться відео