До кінця року є шанс стабілізувати ситуацію: нардеп пояснив російський слід протестів у Польщі

Польські перевізники не припиняють блокувати кордон з Україною. Володимир Зеленський сказав, що "потрібно трохи часу" й скоро "буде потепління" між Києвом та Варшавою.

Непорозуміння повинно врегулюватися до кінця 2023 року. Таким припущенням з 24 Каналом поділився народний депутат від партії "Слуга народу" Олег Дунда, зауваживши, що за розхитуванням ситуації однозначно стоїть російська агентура.

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Росіяни обрали дуже вдалий момент, щоб провести спецоперацію з розхитування польсько-українських відносин. Польща перебуває у стані міжвладдя – старий уряд за кілька тижнів замінить новий.

"Відповідно, у них такого бажання розв'язувати це питання немає. Вони занурюються у внутрішньополітичну ситуацію. Вони хочуть майбутньому уряду передати всі проблеми та нехай ті самі все вирішують", – зауважив Олег Дунда.

Радник ОП Михайло Подоляк розповів, що блокада, яка зараз відбувається на польсько-українському кордоні, є відголосом внутрішньої боротьби в Польщі, тобто парламентських виборів. За його словами, треба дочекатися формування коаліційного уряду, який формують навколо персони Дональда Туска.

За даними народного депутата, ситуація може стабілізуватися до 15 – 20 грудня.

Російський слід

За словами нардепа, у нашому усвідомленні війна відбувається лише у військовому плані – окопи, траншеї, оборона, наступ, артилерійські постріли. Утім, також є війни в інформаційному, фінансовому та ідеологічних просторах. Те, що зараз коїться на польсько-українському кордоні – прояв цієї війни.

Дунда про ситуацію на кордоні з Польщею: дивитися відео

Для того, щоб послабити Україну і щоб вона не була спроможна захищати себе, Москва використовує дуже багато інструментів. Зокрема, для зниження цієї спроможності,

– пояснив Дунда.

Приміром, у серпні – вересні в інформаційному просторі Польщі почалося розхитування Волинської трагедії. За інформацією нардепа, ініціаторами цього процесу були росіяни. Кремлівська агентура проникла майже в усі європейські країни, починаючи від Брюсселя й до Варшави. Окупанти знаходять між народами конфліктні питання, зокрема історичні, та починають роздмухувати полум'я.

Волинська трагедія У 1943 – 1944 роках на Волині відбувались масові вбивства поляків. Польський інститут нацпамʼяті офіційно заявляє про 120 тисяч загиблих поляків на Волині та в південно-східних воєводствах Другої Речі Посполитої, а також про 5 тисяч убитих українців. Українські історики називають інші цифри: до 20 тисяч убитих українців і 35 – 40 тисяч убитих поляків. Також тривають дискусії щодо виконавців злочину й організаторів. У Польщі Волинську трагедію називають "різаниною", її офіційно визнали геноцидом. Поляки звинувачують у трагедії Українську повстанську армію, однак із таким трактуванням не погоджуються в Україні.

"У чому тут "російська вуха"? У тому, що протестують не всі перевізники. Протестують чомусь представники перевізників, які насамперед працювали на білоруських та російських ринках. Тобто, півтора року закритий ринок, а вони лише зараз згадали, що їм погано", – наголосив Олег Дунда.

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