Чи впливають протести в Польщі на поставки зброї в Україну: відповідь Шмигаля

Під час пресконференції 4 березня прем'єр-міністра спитали, як впливає ситуація на польсько-українському кордоні на поставки зброї. Його відповідь читайте на 24 Каналі.

Також очільник Кабінету міністрів пояснив, навіщо ухвалювати законопроєкт про мобілізацію. За його словами, це потрібно, щоб почути військових і врахувати їхні потреби.

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Чи є затримки з доставками озброєння чи гуманітарної допомоги через протести на кордоні

Дуже важливо, що, незважаючи на протести польських перевізників, польських фермерів, не зафіксовано жодного випадку блокування доставки в Україну зброї, військової техніки, гуманітарної допомоги, пального. Тобто всі ці вантажі йдуть безперешкодно в Україну. І це важливо для того, щоб уникнути маніпуляцій,

– підкреслив Шмигаль.

Глава уряду пояснив: у телеграм-каналах часом пишуть про те, що протестувальники не пропускають певні вантажі. Але всі випадки, які "гучно роздмухують", не стосуються військової техніки. Це комерційні автомобілі під різним виглядом.

"Важливо, що жодного вантажу, офіційно зареєстрованого як військова чи гуманітарна підтримка, не було затримано", – сказав прем'єр.

Що говорить українська влада про ситуацію на українсько-польському кордоні