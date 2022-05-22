Польський Жешув отримав від України почесне звання "міста-рятівника"

Володимир Зеленський відзначив польський Жешув почесним званням "місто-рятівник". Новину президент повідомив 22 травня – цього дня до Києва завітав Анджей Дуда.

Жешув став першим містом, який отримав це звання. Зеленський подякував місту від імені усіх українців, повідомляє 24 канал.

Зауважте Україна та Польща домовилися спростити контроль на кордоні, – Зеленський

Президент розповів, що запровадив звання для міст – партнерів України, які роблять неможливе, аби допомогти українському народу та українським захисникам.

Від імені всього українського народу я висловлюю велику подяку місту Жешуву – першому місту-рятівнику,

– оголосив Зеленський.

Український лідер зауважив, що майже всі міста України є побратимами польських. Окрім того, побратимами є український та польський народи. А Україна та Польща – сестри.

"Ми – рідні"

Зеленський наголосив: "ми – рідні". Саме тому між країнами не має бути кордонів або бар'єрів. Найближчим часом Україна та Польща втілять це у відповідній двосторонній угоді. Спершу мовитиметься про спільний прикордонно-митний контроль. А згодом – єдиний вже умовний кордон, коли Україна буде членом ЄС.

Окрім того, Зеленський подякував польським :

діячам культури;

спортсменам;

духовенству;

іншим людям, які підтримують українців.

Президент наголосив, що вдячний усім, хто дає концерти, виходить на змагання з українською стрічкою, приїжджає з Познані до Бучі, аби пекти хліб.

Зеленський також відзначив рішення, яке ухвалив польський Сейм. Мовиться про надання українцям майже таких самих прав та можливостей, які мають громадяни Польщі. Зокрема, Зеленський наголосив, що має на увазі: легальне проживання, працевлаштування, навчання, медичну опіку, соціальні гарантії.

Дуда прибув до Києва

Польський лідер Анджей Дуда прибув до Києва 22 травня. Президент виступив у Верховній Раді. Там Дуду зустріли оплесками.

Президент Польщі заявив, що Росія має стати вигнанкою на міжнародній арені. Дуда наголосив, що після Бучі, Бородянки Маріуполя "не може бути справ, які були раніше, панове президенти і прем'єри".

Дуда наголосив, що Польща ніколи не залишить Україну на самоті.

На часі – нова угода про добросусідство між Україною та Польщею.

Важливо – Промови Зеленського та Дуди у Верховній Раді: дивіться відео