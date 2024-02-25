Польський журналіст спитав про відчуття від висипаного зерна: реакція Зеленського

Починаючи з 9 лютого польські фермери блокують кордон з Україною. Нерідко вони вдавалися до агресивних дій і висипали українське зерно на асфальт. У Зеленського спитали, що він відчуває через подібні ситуації.

Сьогодні, 25 лютого, стало відомо, що поляки здійснили нову масштабну диверсію з українським збіжжям. Мітингувальники щонайменше з 8 вагонів висипали українське зерно. Під час пресконференції у президент України попросили прокоментувати такі інциденти, передає 24 Канал.

Дивіться також Був один опозиційний політик, його вбили, – Зеленський про реакцію росіян на смерть Навального

"Я не розумію, навіщо потрібна ця акція"

Президент заявив, що бачить у подібних акціях "політику". Крім того, йому неприємно спостерігати як конфлікт на кордоні "розкручують" у російських медіа.

Глава держави зазначив, що не розуміє, навіщо потрібні ці протести. Він назвав неправильним те, що відбувається зараз у польсько-українських відносинах.

Крім того, Зеленський натякнув, що основна відповідальність за вирішення цього питання – на польській стороні. Адже ці речі відбуваються не на території України. Президент попросив уявити, яких би втрат зазнала Польща, якби українці почали блокувати кордон для польських продуктів харчування кілька місяців.

Слід зауважити, що до України з Польщі щорічно надходить товарів на 1,7 мільярдів. І якщо українська сторона вдасться до блокади, то за два – три місяці поляки втратять 150 мільйонів.

Ми робимо все, щоб не заблокувати наші відносини,

– наголосив Зеленський.

Він зазначив, що новий польський уряд якомога швидше повинен розв'язати цей конфлікт на кордоні.

Окремо президент зауважив, що польська сторона цілком може зупинити інциденти з висипанням українського зерна завдяки поліції, прикордонникам тощо. За словами Зеленського, польська влада має достатньо можливостей, головне, аби було бажання.