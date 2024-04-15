Росіяни атакували Полтаву: у місті чули потужний вибух

У Полтаві місцеві жителі 15 квітня чули звук вибуху. У цей час у регіоні була оголошена повітряна тривога.

Закликаємо не ігнорувати попередження Повітряних сил та у разі оголошення тривоги негайно прямувати в укриття. Ворог щодня нагадує, що він підступний – його ціллю, на жаль, часто стають цивільні. Елементарні заходи безпеки допоможуть уберегти себе, а також своїх рідних.

Дивіться також Дорогий і неідеальний: що таке "Залізний купол", чому не врятував Ізраїль і чи підходить Україні

Вибух у Полтаві

Кореспонденти Суспільного о 14:15 повідомили, що у Полтаві було чути звук вибуху. Згодом інформацію підтвердив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Ворог атакував Полтаву. Було чутно звук вибуху. Всі деталі уточнюються. Зберігайте спокій та інформаційну тишу. Нагадую, що жодних фото і відео не можна розміщувати,

– написав він.

Зазначимо, що ще о 12:24 Повітряні сили попередили про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Була загроза застосування авіаційних засобів ураження. Водночас у Полтавській області тривогу оголосили лише о 14:12 – тобто всього за кілька хвилин до гучного звуку.

Оперативну інформацію щодо останніх подій в Україні ви можете знайти в телеграмі 24 Каналу . Долучайтеся, аби дізнаватися всі новини найпершими!

Окрім цього, о 14:10 вибух було чути на півночі Харкова – ймовірно, за межами міста.

Вибухи в Україні