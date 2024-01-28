У Полтаві й районі Кременчука кілька разів лунали вибухи: там ракетна небезпека

У Полтаві ввечері 28 січня пролунали потужні вибухи. Це сталося майже одразу після того, як в області оголосили повітряну тривогу.

Згодом вибухи чули й у Кременчуцькому районі. 24 Канал закликає жителів Полтави і Кременчука перебувати в укриттях, адже це може врятувати життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.

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У Полтаві й Кременчуцькому районі чули вибухи

Повітряну тривогу по всій Полтавській області оголосили близько 19 години 57 хвилин. Тоді у регіоні була ракетна небезпека. Уже через 3 хвилини у Полтаві пролунали вибухи, про що повідомили кореспонденти Суспільного.

У Полтаві лунають вибухи,

– написали журналісти.

Уже через одну хвилину Повітряні сили повідомили про рух ворожої ракети у напрямку міста Кременчук. Військові закликали жителів міста прямувати в укриття.

"Увага! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога!

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", – написали Повітряні сили.

Далі кореспонденти Суспільного повідомили, що близько 20 години 2 хвилини гучні звуки чули й у Кременчуцькому районі. Через дві хвилини повторні вибухи пролунали у Полтаві.

Варто зазначити, що станом на 20 годину 15 хвилин у Полтавській області ще зберігається загроза застосування балістичного озброєння.

За день до цього у Полтавській області вже лунали вибухи

Російські загарбники запускали ракети по Полтавській області ввечері 27 січня. Вони рухалися у бік Полтави та Кременчука.

Зрештою у Полтаві й Кременчуку пролунали вибухи. А мапа тривог розширилася на більшу частину України. В самій області по ворожих цілях відпрацювала ППО.

Згодом у Полтавській ОВА повідомили, що російські окупанти влучили у промислове підприємство. На місці інциденту спалахнула пожежа, інформації про загиблих або постраждалих внаслідок ворожої атаки по місту не було.