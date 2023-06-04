На Полтавщині під час тривоги відпрацювала ППО

Понад дві години на Полтавщині вдень 4 червня тривала повітряна тривога. Після відбою влада повідомила про роботу ППО.

Сирени на Полтавщині пролунали близько 12:10. Повітряна тривога тривала майже дві з половиною години, інформує 24 Канал.

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Що відомо про тривогу на Полтавщині

Місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів. Відбій тривоги оголосили лише о 14:38. Опісля очільник Полтавської ОВА розповів, що відпрацювала протиповітряна оборона.

В області чудово відпрацювала ППО. Влучань не зафіксовано. Дякуємо силам ППО та ЗСУ! Слава Україні,

– підкреслив Дмитро Лунін.

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