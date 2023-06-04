На Полтавщині під час тривоги відпрацювала ППО
4 червня 2023, 15:16Читать новость на русском
Джерело:Дмитро Лунін
Понад дві години на Полтавщині вдень 4 червня тривала повітряна тривога. Після відбою влада повідомила про роботу ППО.
Сирени на Полтавщині пролунали близько 12:10. Повітряна тривога тривала майже дві з половиною години, інформує 24 Канал.
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Що відомо про тривогу на Полтавщині
Місцеві жителі повідомляли про звуки вибухів. Відбій тривоги оголосили лише о 14:38. Опісля очільник Полтавської ОВА розповів, що відпрацювала протиповітряна оборона.
В області чудово відпрацювала ППО. Влучань не зафіксовано. Дякуємо силам ППО та ЗСУ! Слава Україні,
– підкреслив Дмитро Лунін.
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Вночі Росія атакувала Україну дронами та ракетами
- У Повітряних силах розповіли, що вночі 4 червня окупаційні війська застосували п'ять іранських "Шахедів". Ударні безпілотники росіяни запустили з Брянської області.
- Також з району Каспію випустили 6 крилатих ракет повітряного базуванняХ-101/Х-555.
- Зауважимо, що наша ППО збила 4 ворожі ракети та три "Шахеди".
- Ворог влучив в оперативний аеродром біля Кропивницького.
- Окрім того, загарбники вдарили по інфраструктурних об'єктах на Сумщині.