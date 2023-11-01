Біля Миргорода на Полтавщині пролунав вибух

В Україні зранку 1 листопада попереджали про повітряну тривогу через загрозу нової російської атаки. У Полтавській області чули вибухи.

Зранку 1 листопада на Полтавщині пролунали вибухи. Про відбій повітряної тривоги повідомили о 9:17.

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Загроза минула

Майже на всій території лівобережної України оголосили про повітряну небезпеку. Попередньо, повідомляли про чотири ракети в цьому напрямку. За інформацією моніторингових каналів це могли бути "Іскандери".

Кореспонденти Суспільного розповіли, що вибухи пролунали у Миргородській територіальній громаді. Вона вже не вперше опиняється під ударом ворога. Наприклад, російські військові у ніч проти 7 жовтня атакували Полтавщину. Тоді ворожа ракета вибухнула у Миргородському районі.

За словами голови Полтавської ОДА Дмитра Луніна, внаслідок цього пошкоджень зазнали 9 приватних будинків. На щастя, Минулося без постраждалих.

Станом на 9:10 місцеві телеграм-канали писали, що небо над областю чисте. Згодом повідомили, що загроза російського удару минула та можна залишити укриття та повернутися до своїх справ.

Зазначимо, що зазвичай ворог активізує обстріли вночі, проте цього разу він змінив підхід та запустив по території України ракети у світлий час доби.

Водночас нагадуємо, що не варто нехтувати безпекою. Ігнорувати повітряні тривоги не можна, адже ворог підступний та завдає цинічних ударів по цивільній інфраструктурі. Обережність може зберегти життя, тож у разі виникнення загрози, потрібно спуститися в укриття чи скористатися правилом двох стін.

В ніч проти 1 листопада Полтавщину теж атакували

Росіяни в ніч з 31 жовтня на 1 листопада запустили безпілотні літальні апарати типу "Шахед" на територію України. Згодом вибухи пролунали у Полтавській області. Зокрема, гучно було у Миргородській громаді регіону.

Повітряні сили попереджали про рух російсько-іранських безпілотників типу "Шахед" у напрямку міст Кременчук та Миргород у Полтавській області. Жителів цих населених пунктів закликали перебувати в укриттях. Пізніше там пролунали вибухи.