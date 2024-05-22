На Полтавщині скасували графік аварійних відключень
Джерело:Полтавська ОВА
У Полтавській області 22 травня довелося застосувати графік аварійних відключень. Про це повідомила місцева влада.
Зазначається, що електроенергії не було у 4 громадах області. Проте вже за годину графіки анулювали. Водночас варто зазначити, що з 07:00 до 20:00 Укренерго скасувало графіки обмеження споживання в усіх областях.
Дивіться також Відключення світла в Україні: коли та як діятимуть графіки в різних областях
Відключення у Полтаві
О 10:23 голова Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив про відсутність світла у понад 19 тисяч побутових та більше 1,3 тисячі юридичних споживачів. Обмеження постачання електроенергії зафіксовали у Миргородській, Лубенській, Гадяцькій та Лохвицькій громадах.
Очільник військової адміністрації закликав жителів Полтавської області споживати електроенергію відповідально та раціонально.Вже о 11:27 Філіп Пронін написав, що графік аварійних відключень на Полтавщині скасували.
Ситуація зі світлом
- Варто зазначити, що вночі Росія знову атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури на північному сході України. Зокрема, було уражено енергооб'єкти у Сумській області. Через російську атаку Суми опинилися без світла. Повернути постачання всім вдалося після 9 години ранку.
- Також без світла опинилася частина Оболонського району Києва – проте причиною стала локальна аварія. В ДТЕК пообіцяли повернути електроенергію до 18:00. Також у компанії нагадали, що 22 травня стабілізаційні графіки не застосовуються з 07:00 до 18:00 – згодом Укренерго уточнило, що вони не діятимуть до 20:00.
- Важливо зазначити, що відключень не буде у разі, якщо область не виходитиме за визначені ліміти обсягів для кожної області.
- ввечері графіки погодинних відключень будуть діяти в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів з 20:00 до 24:00.