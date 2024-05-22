На Полтавщині скасували графік аварійних відключень

У Полтавській області 22 травня довелося застосувати графік аварійних відключень. Про це повідомила місцева влада.

Зазначається, що електроенергії не було у 4 громадах області. Проте вже за годину графіки анулювали. Водночас варто зазначити, що з 07:00 до 20:00 Укренерго скасувало графіки обмеження споживання в усіх областях.

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Відключення у Полтаві

О 10:23 голова Полтавської ОВА Філіп Пронін повідомив про відсутність світла у понад 19 тисяч побутових та більше 1,3 тисячі юридичних споживачів. Обмеження постачання електроенергії зафіксовали у Миргородській, Лубенській, Гадяцькій та Лохвицькій громадах.

Очільник військової адміністрації закликав жителів Полтавської області споживати електроенергію відповідально та раціонально.

Ситуація зі світлом

Варто зазначити, що вночі Росія знову атакувала об'єкти енергетичної інфраструктури на північному сході України. Зокрема, було уражено енергооб'єкти у Сумській області. Через російську атаку Суми опинилися без світла. Повернути постачання всім вдалося після 9 години ранку.

Також без світла опинилася частина Оболонського району Києва – проте причиною стала локальна аварія. В ДТЕК пообіцяли повернути електроенергію до 18:00. Також у компанії нагадали, що 22 травня стабілізаційні графіки не застосовуються з 07:00 до 18:00 – згодом Укренерго уточнило, що вони не діятимуть до 20:00.

Важливо зазначити, що відключень не буде у разі, якщо область не виходитиме за визначені ліміти обсягів для кожної області.

ввечері графіки погодинних відключень будуть діяти в усіх регіонах України для промислових та побутових споживачів з 20:00 до 24:00.

Вже о 11:27 Філіп Пронін написав, що