У Полтавській ОВА розповіли, що допомогли зберегти багато життів у Кременчуці

Російські окупанти завдали ракетного удару по Кременчуку в понеділок, 27 червня. Ракета влучила в один з торгово-розважальних центрів міста, забравши життя чималої кількості людей.

Станом на ранок 28 червня кількість загиблих внаслідок ракетного удару зросла до 18 осіб. 17 тіл загиблих виявили на місці ракетного удару, ще одна людина померла в лікарні. Загалом 59 людей звернулося до лікарень, 25 осіб госпіталізовано.

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На момент ракетного удару в Полтавській області було оголошено повітряну тривогу. Але ТРЦ продовжив роботу.

Керівник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив, що заклад не міг працювати під час повітряної тривоги. І люди мали покинути його приміщення. При цьому що навпроти було укриття.

"Загалом це відповідність керівника закладу, чому люди залишилися в торгівельному центрі. І це відповідальність людей, тому що за чотири місяці вже ми бачимо, що люди розслабилися, і не йдуть до укриттів", – розповів Дмитро Лунін.

Та все ж частина відвідувачів ТРЦ таки послідувала в укриття під час оголошення повітряної тривоги. Саме це і врятувало їх життя.

"Зараз з'ясовуємо, чому люди залишилися в ТРЦ. Повітряна тривога була, і велика кількість людей дійсно залишили ТРЦ та пішли до укриття. Це і дало їм змогу врятувати життя", – розповів Дмитро Лунін.

Ракетний удар по Кременчуку: головне

Російські окупанти запустили дві ракети по Кременчуку вдень в понеділок, 27 червня. Одна з ракет влучила в ТРЦ "Амстор", коли там перебували люди.

Президент Володимир Зеленський розповів, що в момент "прильоту" в торговому центрі перебували орієнтовно 1000 людей.

"Що роблять окупанти – це терор проти нашого народу. Це злочин проти людяності. Немає жодного пояснення, навіщо було бити по мирному об'єкту – ТРЦ. Там поряд нічого немає ні військового, ні стратегічного об'єктів", – заявив Дмитро Лунін.

Після удару в "Амсторі" спалахнула масштабна пожежа площею понад 10 тисяч квадратних метрів. Станом на ранок 28 червня підрозділами ДСНС обстежено та розібрано уламки будівельних конструкцій на 60% загальної площі об'єкта. До робіт від ДСНС залучено 440 осіб (в тому числі 14 психологів) та 70 одиниць техніки.

Загалом по місту було випущено дві ракети. Одна з них влучила у ТРЦ, а друга – у місцевий стадіон.

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