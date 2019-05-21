Полум'я заввишки в два поверхи: невідомий підпалив автомобілі в Києві

У Голосіївському районі Києва вночі з 20 на 21 травня підпалили автомобілі. Три машини згоріли вщент, ще одна частково постраждала від вогню.

Відео з пожежею та наслідками опублікував у себе на сторінці журналіст Євгеній Агарков. Він прокинувся о четвертій ранку від запаху диму і криків, що лунали знадвору.

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Журналіст запевняє, що авто навмисно підпалили. Камери спостереження зафіксували, як чоловік у балаклаві підійшов до Mersedec, облив його, ймовірно, бензином і підпалив.

Полум'я швидко перекинулося на сусідні авто. Пожежникам було важко приборкати вогонь, через велику кількість припаркованого транспорту вони довго не могли під'їхати до набору води.

Ніхто внаслідок інциденту не постраждав.



Пожежа була заввишки в два поверхи

Три машини згоріли вщент, ще одна частково постраждала від вогню