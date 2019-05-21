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      Полум'я заввишки в два поверхи: невідомий підпалив автомобілі в Києві

      996 Читать новость на русском
      Згорілі атвомобілі
      Згорілі атвомобілі / Screenshot

      У Голосіївському районі Києва вночі з 20 на 21 травня підпалили автомобілі. Три машини згоріли вщент, ще одна частково постраждала від вогню.

      Відео з пожежею та наслідками опублікував у себе на сторінці журналіст Євгеній Агарков. Він прокинувся о четвертій ранку від запаху диму і криків, що лунали знадвору.

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      Журналіст запевняє, що авто навмисно підпалили. Камери спостереження зафіксували, як чоловік у балаклаві підійшов до Mersedec, облив його, ймовірно, бензином і підпалив.

      Полум'я швидко перекинулося на сусідні авто. Пожежникам було важко приборкати вогонь, через велику кількість припаркованого транспорту вони довго не могли під'їхати до набору води.

      Ніхто внаслідок інциденту не постраждав. 

      підпалили автомобілі в києві
      Пожежа була заввишки в два поверхи

      Три машини згоріли вщент, ще одна частково постраждала від вогню

       

      blog_ava
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      Теги: Новини України Пожежа Кримінальні новини Новини Києва Авто
      Джерело: 24 канал
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