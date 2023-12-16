Підрив авто з чиновниками на Бєлгородщині: один із керівників регіону помер у лікарні

Російські ЗМІ повідомляють, що після важких травм у лікарні помер керівник однієї з громад Бєлгородської області. Він підірвався внаслідок наїзду на міну декілька днів тому.

Окрім нього під час вибуху постраждали й інші пасажири автомобіля – частина зазнала важких травм. Росіяни регулярно нарощують щільність міно-вибухових пристроїв на кордоні, що, ймовірно, й призвело до таких наслідків.

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Загибель російського чиновника

Внаслідок наїзду на міну у Бєлгородській області загинув заступник голови Краснояружського району Ігор Бородаєнко. Відомо, що інцидент стався 13 грудня. Російського чиновника одразу оперативно госпіталізувати з частковою ампутацією ніг у важкому стані, однак врятувати не вдалося.

Наслідки наїзду автомобіля на міну в Бєлгородській області / російські ЗМІ

Також в автомобілі перебувало ще дві особи – голова адміністрації В'язівського сільського поселення Галина Пащенко та водій скотовоза Нуріддін Агалієв. У Пащенко діагностували мінно-вибухову травму та розрив рани м'яких тканин голови. Водій же отримав лише струс мозку та закриту травму органів грудної клітки та черевної порожнини.

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