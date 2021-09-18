Помер колишній президент Алжиру Бутефліка

Колишній президент Алжиру Абдель-Азіз Бутефліка помер у віці 84 років. Він очолював країну з 1999 по 2019 рік.

Про причину смерті наразі не вказують. Водночас відомо, що він дуже довго хворів.

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Що відомо про здоров'я Бутефліка

У 2013 році в ексдипломата був інсульт. Після нього стан здоров'я політика погіршився, зокрема він почав важко говорити і пересувався на колясці.

Через це він не дуже часто з'являвся на публіці. У 2017 році його бачили востаннє. Тоді він відкривав станцію метро і мечеть.

Політичне життя колишнього президента

Політик упродовж 14 років очолював Міністерство закордонних справ. У 1999 році він став президентом країни. Пізніше його ще тричі обирали на цю посаду.

. Через низку акцій протесту в Алжирі почалась гостра внутрішньополітична криза.

Коли захотів вкотре балотуватися на виборах у 2019 році, у країні відбулись масові протести. Попри те, що він зрештою відмовився від свого рішення, акції все одно продовжилися. Внаслідок акцій протесту Бутефліка достроково пішов у відставку.

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