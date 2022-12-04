Таємнича смерть Макея: у Bellingcat кажуть про ланцюжок дивних збігів
4 грудня 2022, 15:01Читать новость на русском
У Білорусі помер міністр закордонних справ Володимир Макей. Причини смерті не розкривають. Водночас вже заговорили про дивні збіги.
Христо Грозев – журналіст-розслідувач – розповів, що наразі немає об'єктивних даних, які дозволяють зробити висновок про причину загадкової смерті Макея. Водночас він наголосив, що вже зафіксували "декілька дивних збігів".
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Що має на увазі Грозев
Лише за декілька днів до смерті Макея надійшов "незвичний витік інформації", що на Алєксанра Лукашенка готується замах. Тим часом менше аніж через 2 дні надійшла інформація про смерть Макея. Водночас він був не надто літньою та точно не хворою людиною.
Смерть Макея – головне
- Макей помер у віці 64 років. Інформацію про його смерть опублікували 26 листопада. Причину смерті не називають. Макей був активним посіпакою Лукашенка. Він поширював його брехливі наративи та робив свої цинічні та фейкові заяви.
- Відразу ж після смерті Макея заговорили, що це може бути попередження для самого Лукашенка. Кажуть, що офіційна Москва недолюблювала главу МЗС Білорусі. Його отруєння могло бути знаком для самого Лукашенка, що час закінчується.