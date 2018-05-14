Помер Баадур Цуладзе: біографія та фільми видатного актора та режисера

Грузинський та радянський актор і режисер Баадур Цуладзе помер на 83 році життя 13 травня 2018 року. Відомо, що митець страждав від від затяжної хвороби.

Помер Баадур Цуладзе в столиці Грузії – Тбілісі. За своє життя актор знявся у більш ніж 90 фільмах, Окрім того, Цуладзе зняв 10 власних фільмів та працював ведучим на телебаченні.

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Біографія Баадура Цуладзе

Грузинський актор і режисер Баадур Цуладзе народився 5 березня 1935 року в місті Батумі. У 1961 році закінчив режисерський факультет ВДІКу. Навчався в майстерні Олександра Довженка та Михайла Чіаурелі. У цей час працював режисером і актором в кіностудії "Грузія-фільм". Поставив кілька фільмів, працював режисером дубляжу.



Помер Баадур Цуладзе 13 травня

У 1964 році взяв участь в зйомках короткометражного фільму "Свадьба". У 1965 році виконав роль судді в комедії "Пьер – сотрудник милиции", , а в 1968 році вперше зіграв головну роль у фільмі "Рубежи".

Всього Цуладзе виконав більше 90 ролей в кіно. У 1970 роки брав участь в зйомках фільмів "Интеграл" (1970), "Я, следователь…" (1971), "Сибирский дед" (1973), "Капитаны" (1974), "Первая ласточка" (1975), "Приключения Буратино" (1975), "Цыган" (1979).

Найбільш відомими роботами актора є ролі у фільмах "Мелодии Верийского квартала" (1973), "Блондинка за углом" (1984), "Житие Дон Кихота и Санчо" (1988), "Молитва Лейлы" (2002).

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Серед останніх робіт актора – головна роль танкіста в кіноальманаху "Сердце мое – Астана" (2011), роль діда у фільмі "Залетчики" (2014 року) і головна роль у фільмі "Кавказское трио" (2015).



Біографія та фільми ​Баадура Цуладзе

Баатуру Цуладзе також спробував себе в ролі режисера. У 1962 році він став режисером документального фільму "Три песни". Серед повнометражних режисерських робіт Цуладзе значиться фільм "Наш черед, ребята!" (1986).

Окірм того, Цуладзе викладав акторську майстерність в Інституті театру і кіно імені Шоти Руставелі, а також вів кулінарну телепередачу на грузинському телебаченні.

Актор був Президентом Гільдії кіноакторів Грузії, визнаний Заслуженим артистом Грузинської РСР (1979). Цуладзе нагородили премією "Золотий морський коник" за внесок у розвиток кіномистецтва (2015).



Біографія та фільми ​Баадура Цуладзе

Фільмографія Баадура Цуладзе

Актор знявся в кількох українських фільмах:

- "Контрабанда" (1974),

- "Еквілібрист" (1976, т/ф, Сандро),

- "Куди він подінеться!" (1981, Амбарцумов),

- "Гостра розмова" (1981, епіз.),

- "Блондинка за рогом" (1984, Рашид Рашидович).

Окрім того, актор ще зіграв в таких фільмах:

- "Метеоидиот" (2008)

- "Будьте моим мужем" (1981)

- "Тегеран-43" (1980)

- "Удача" (1980)

- "Цыган" (1979)

- "Сватовство гусара" (1979)

- "Metsamete gochi" (1979)

- "Расписание на послезавтра" (1978)

- "Shesveneba" (1978)

- "Три жениха" (1978)

- "Комедия ошибок" (1978)

- "Ночь над Чили" (1977)

- "Покорители гор" (1977)

- "Лимонный торт" (1977)

- "Бабочка" (1977)

- "Термометры" (1976)

- "Три рубля" (1976)

- "Любовь с первого взгляда" (1975-1988)

- "Приключения Буратино" (1975)

- "У самого Черного моря" (1975)

- "Странствующие рыцари" (1975)

- "Центровой из поднебесья" (1975)

- "Любовь, велика сила твоя" (1975)

- "Первая ласточка" (1975)

- "Ау-у!" (1975)

- "Субботний вечер" (1975)

- "Утренние колокола" (1967)

- "Мой друг Нодар" (1967)

- "Город просыпается рано" (1967)

- "Он убивать не хотел" (1966)

- "Стрекоза" (1954)

Власні фільми Баадура Цуладзе:

- "Наш черед, ребята!" (1986)

- "Для любителей решать кроссворды" (1981)

- "Пари, Бабочка, Три рубля, Термометр и т.д." (1980)

- "Удача" (1980)

- "Перерыв" (1978)

- "Любовь, велика сила твоя" (1975)

- "Вальс на Мтацминде" (1975)

- "Белые камни" (1972)

- "Гладиатор" (1972)

- "Мяч, перчатка и капитан" (1969)