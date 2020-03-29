Помер хворий на коронавірус Олег Міщенко – ексзаступник голови Київської ОДА, – Парцхаладзе

Член Ради директорів Конфедерації будівельників України та ексзаступник голови Київської ОДА Олег Міщенко 29 березня помер від коронавірусу.

Він тиждень боровся з недугою, написав експерший заступник глави Київської ОДА Лев Парцхаладзе у фейсбуці.

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Але важка форма цукрового діабету та COVID-19 зробили своє. Давайте не будемо недооцінювати цей вірус,

– написав Парцхаладзе.

Зауважимо, що станом на 29 березня в Україні зафіксували 418 випадків коронавірусу. На жаль, 9 людей померли, 5 – вдалося одужати.

Що відомо про Олега Міщенка?Він був заступником голови Київської ОДА з питань ЖКГ і будівництва з 20 грудня 2016 року по серпень 2017 року. Згідно з його електронною декларацією, Міщенко зареєстрований у селі Мостище Макарівського району Київської області.