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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Помер хворий на коронавірус Олег Міщенко – ексзаступник голови Київської ОДА, – Парцхаладзе

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      Від коронавірусу помер Олег Міщенко / "Українська правда"

      Член Ради директорів Конфедерації будівельників України та ексзаступник голови Київської ОДА Олег Міщенко 29 березня помер від коронавірусу.

      Він тиждень боровся з недугою, написав експерший заступник глави Київської ОДА Лев Парцхаладзе у фейсбуці.

      Важливо В Україні від коронавірусу одужав перший нардеп Олександр Лукашев, – ЗМІ

      Але важка форма цукрового діабету та COVID-19 зробили своє. Давайте не будемо недооцінювати цей вірус,
      – написав Парцхаладзе.

      Зауважимо, що станом на 29 березня в Україні зафіксували 418 випадків коронавірусу. На жаль, 9 людей померли, 5 – вдалося одужати.

      Що відомо про Олега Міщенка?Він був заступником голови Київської ОДА з питань ЖКГ і будівництва з 20 грудня 2016 року по серпень 2017 року. Згідно з його електронною декларацією, Міщенко зареєстрований у селі Мостище Макарівського району Київської області.

      Автор: Альона Захарова
      Теги: Жертви Новини Здоров'я Здоров'я Новини України Коронавірус в Україні
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