Помер Олег Анофрієв – виконавець майже всіх пісень у "Бременських музикантах"

Помер Олег Анофрієв, відомий радянський і російський актор театру та кіно, а також співак і автор пісень. Найбільшу йому популярність приніс мультфільм "Бременьскі музиканти", в якому він виконав всі чоловічі ролі. Йому було 87 років.

Про трагічну звістку сповістив телеведучий і артист Олександр Олешко на своїй сторінці у Instagram.

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Як розповів Олешко у коментарі одному зі російських пропагандистських каналів, йому про це розповіла онуку митця. За його словами, упродовж тривалого часу артист страждав на хворобу.

"Це був найпрекрасніший і дивовижний артист, голос нашого дитинства. У день жалоби за дітьми полетів як ангел-хранитель дітей, в цьому є якийсь символ. Я його дуже любив, ми з ним дуже дружили та спілкувалися. Він мені подарував величезну кількість своєї уваги, пісень, віршів. Я сумую з усіма його близькими родичами", – додав телеведучий.

Також інформацію про смерть Анофрієва підтвердив його зять Сергій, пише ТАСС.

"Тато помер сьогодні, 28 березня, о 12:45 за Москвою. Він хворів, плюс вік", – зазначив чоловік.

Народився Олег Анофрієв 20 липня 1930 року у Геленджику у родині лікаря та домогосподарки. Дитинство провів у Москві, однак під час Другої світової разом з мамою перебував у евакуації у Свердловську (нинішній Єкатеринбург).

Його акторська кар’єра розпочалася в 1950 році, коли він почав грати в школі-студії МХАТ. Після закінчення навчального закладу його за розподілом було направлено в Центральний дитячий театр. У 1960-1962 роках актор працював в театрі імені Маяковського, в 1962-1972 роках – в театрі імені Мосради (Моссовета – "24"), в 1972-1995 роках – в театрі кіноактора.

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Також він озвучував такі мультфільми як "Казка про попа та про працівника його Балду", "Як Левеня та Черепаха співали пісню", "Дуже синя борода" і "Де обідав горобець?".

Крім того, Анофрієв взяв участь у кінокартинах "Дівчина з гітарою", "Пурпурні вітрила", "Будьте моїм чоловіком", "Після дощика в четвер", "Гардемарини, вперед!", "Кіт у мішку", "Перший рейс", "Людина з бульвару Капуцинів" і "Неждано-негадано".