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      Загинула Соломія Островська – біографія відомої львів'янки та власниці клініки Genesis

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      Біографія Соломії Островської / Колаж 24 каналу

      25-річна Соломія Островська загинула у ДТП, що сталася надвечір 19 січня у Житомирській області. Вона була родом зі Львова та заснувала у цьому місті клініку естетичної медицини Genesis. Коротку біографію Островської – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Як загинула Соломія Островська?

      25-річна дівчина загинула у ДТП по дорозі до Києва. Її автомобіль Nissan Juke зіткнувся з вантажівкою на трасі Київ – Чоп поблизу села Кам'янка на Житомирщині.

      Основне: У ДТП загинула Соломія Островська – власниця львівської клініки Genesis

      За попередніми даними поліції, саме Островська виїхала на зустрічну смугу і допустила зіткнення з вантажівкою "Volvo". Дівчина загинула на місці.


      Автомобіль Соломії Островської поблизу місця ДТП на Житомирщині / фото Варта 1

      Біографія Соломії Островської

      Освіта та кар'єра

      Соломія Островська навчалася у класичній гімназії при ЛНУ імені Івана Франка. Вона була активною школяркою і спікеркою учнівського самоврядуванння.

      Вищу освіту дівчина здобула у Львівському національному університеті імені Івана Франка на факультеті міжнародних відносин. Також навчалася у Варшавському університеті в Польщі.


      Островська закінчила ЛНУ імені Івана Франка / фото з фейсбука Solomia Ostrovska

      25-річна Соломія працювала у Департаменті внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА. Згодом вона заснувала проєкти WoW Conference, Mounirproducts.ua, Seamless1 UA.

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      Також дівчина займалася благодійністю – організовувала проєкти, які допомагали дітям-сиротам і безхатькам.

      Заснування клініки Genesis

      Дівчина стала відомою у Львові після заснування у 2018 році клініки естетичної медицини Genesis Esthetic Clinic.

      "Genesis" – клініка нового покоління, нових технологій та можливостей. Клініка зібрала у своєму арсеналі понад 30 одиниць новітнього обладнання, які допомагають лікарям дерматологам-косметологам у вирішенні проблем будь-якої складності,
      – розповідала Соломія Островська в інтерв'ю "РІА Україна".

      Одним з рекламних облич клініки стала відома українська телеведуча Ольга Фреймут. 


      Соломія Островська з Ольгою та Юлією Фреймут

      До слова, Ольга Фремут одна з перших відреагувала на загибель Островської. У своєму інстаграмі ведуча висловила слова співчуття рідним Соломії.

      "Пішла з життя моя близька подруга – Соломія Островська. Частина мого серця пішла з нею. Не вірю. Буду сумувати до кінця моїх днів. Вона була неземна, занадто ідеальна, щоб бути правдою", – написала Фреймут.


      Фреймут відрегувала на загибель Островської / скріншот

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      Островська – у ТОП-50 успішних жінок Львівщини

      У 2018 році клініка Genesis Соломії Островської перемогла у номінації "Відкриття року" за версією журналу RiaUkraine.


      Соломія Островська та засновниці журналу RiaUkraine

      Вже у 2019 році Соломія потрапила до ТОП-50 успішних жінок Львівщини. 

      Сьогодні роль жінки у всіх сферах збільшується: бізнес, політика, медіа, мистецтво. Я горда бути серед ТОП-50 найуспішніших,
      – відзначала Островська.


      Соломія Островська під час нагородження "ТОП-50 успішних жінок Львівщини"

      Життя та подорожі

      Соломія Островська вела доволі світський спосіб життя. Дівчина відвідувала різні культурні та розважальні заходи. Світлини з них 25-річна Соломія публікувала у своїх соцмережах.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Щорічний генеральний партнер відкриття літнього сезону Kavalier Club - Genesis дякує за Вашу високу активність на нашому стенді, чекаємо зустрічі з Вами в Genesis Esthetic Clinic _____ Особлива подяка Kavalier Boutique Hotel за щорічну співпрацю в створенні активної площадки взаємодій та за відзнаку! _____ Event: Kavalier Beach Club Movie Organizer: @kavalier_lviv General Partner: @genesisestheticclinic _____ #Genesis_Event #GenesisEstheticClinic genesis-clinic.com.ua

      Допис, поширений Solomia Ostrovska (@solomiaostrovska)

       

       

       

      Також дівчина багато подорожувала. У своєму інстаграмі вона публікувала світлини з відпочинку в Австрії, Німеччині, Єгипті, ОАЕ, на Мальдівах тощо.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Livigno morning #skitime #wintertime

      Допис, поширений Solomia Ostrovska (@solomiaostrovska)

       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      مرحبا

      Допис, поширений Solomia Ostrovska (@solomiaostrovska)

       

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Публікації Ольга Фреймут Аварії та ДТП Новини Львова Жертви
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