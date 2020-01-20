Загинула Соломія Островська – біографія відомої львів'янки та власниці клініки Genesis
25-річна Соломія Островська загинула у ДТП, що сталася надвечір 19 січня у Житомирській області. Вона була родом зі Львова та заснувала у цьому місті клініку естетичної медицини Genesis. Коротку біографію Островської – читайте у матеріалі 24 каналу.
Як загинула Соломія Островська?
25-річна дівчина загинула у ДТП по дорозі до Києва. Її автомобіль Nissan Juke зіткнувся з вантажівкою на трасі Київ – Чоп поблизу села Кам'янка на Житомирщині.
Основне: У ДТП загинула Соломія Островська – власниця львівської клініки Genesis
За попередніми даними поліції, саме Островська виїхала на зустрічну смугу і допустила зіткнення з вантажівкою "Volvo". Дівчина загинула на місці.
Автомобіль Соломії Островської поблизу місця ДТП на Житомирщині / фото Варта 1
Біографія Соломії Островської
Освіта та кар'єра
Соломія Островська навчалася у класичній гімназії при ЛНУ імені Івана Франка. Вона була активною школяркою і спікеркою учнівського самоврядуванння.
Вищу освіту дівчина здобула у Львівському національному університеті імені Івана Франка на факультеті міжнародних відносин. Також навчалася у Варшавському університеті в Польщі.
Островська закінчила ЛНУ імені Івана Франка / фото з фейсбука Solomia Ostrovska
25-річна Соломія працювала у Департаменті внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА. Згодом вона заснувала проєкти WoW Conference, Mounirproducts.ua, Seamless1 UA.
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Також дівчина займалася благодійністю – організовувала проєкти, які допомагали дітям-сиротам і безхатькам.
Заснування клініки Genesis
Дівчина стала відомою у Львові після заснування у 2018 році клініки естетичної медицини Genesis Esthetic Clinic.
"Genesis" – клініка нового покоління, нових технологій та можливостей. Клініка зібрала у своєму арсеналі понад 30 одиниць новітнього обладнання, які допомагають лікарям дерматологам-косметологам у вирішенні проблем будь-якої складності,
– розповідала Соломія Островська в інтерв'ю "РІА Україна".
Одним з рекламних облич клініки стала відома українська телеведуча Ольга Фреймут.
Соломія Островська з Ольгою та Юлією Фреймут
До слова, Ольга Фремут одна з перших відреагувала на загибель Островської. У своєму інстаграмі ведуча висловила слова співчуття рідним Соломії.
"Пішла з життя моя близька подруга – Соломія Островська. Частина мого серця пішла з нею. Не вірю. Буду сумувати до кінця моїх днів. Вона була неземна, занадто ідеальна, щоб бути правдою", – написала Фреймут.
Фреймут відрегувала на загибель Островської / скріншот
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Островська – у ТОП-50 успішних жінок Львівщини
У 2018 році клініка Genesis Соломії Островської перемогла у номінації "Відкриття року" за версією журналу RiaUkraine.
Соломія Островська та засновниці журналу RiaUkraine
Вже у 2019 році Соломія потрапила до ТОП-50 успішних жінок Львівщини.
Сьогодні роль жінки у всіх сферах збільшується: бізнес, політика, медіа, мистецтво. Я горда бути серед ТОП-50 найуспішніших,
– відзначала Островська.
Соломія Островська під час нагородження "ТОП-50 успішних жінок Львівщини"
Життя та подорожі
Соломія Островська вела доволі світський спосіб життя. Дівчина відвідувала різні культурні та розважальні заходи. Світлини з них 25-річна Соломія публікувала у своїх соцмережах.
Також дівчина багато подорожувала. У своєму інстаграмі вона публікувала світлини з відпочинку в Австрії, Німеччині, Єгипті, ОАЕ, на Мальдівах тощо.