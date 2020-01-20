Загинула Соломія Островська – біографія відомої львів'янки та власниці клініки Genesis

25-річна Соломія Островська загинула у ДТП, що сталася надвечір 19 січня у Житомирській області. Вона була родом зі Львова та заснувала у цьому місті клініку естетичної медицини Genesis. Коротку біографію Островської – читайте у матеріалі 24 каналу.

Як загинула Соломія Островська?

25-річна дівчина загинула у ДТП по дорозі до Києва. Її автомобіль Nissan Juke зіткнувся з вантажівкою на трасі Київ – Чоп поблизу села Кам'янка на Житомирщині.

Основне: У ДТП загинула Соломія Островська – власниця львівської клініки Genesis

За попередніми даними поліції, саме Островська виїхала на зустрічну смугу і допустила зіткнення з вантажівкою "Volvo". Дівчина загинула на місці.



Автомобіль Соломії Островської поблизу місця ДТП на Житомирщині / фото Варта 1

Біографія Соломії Островської

Освіта та кар'єра

Соломія Островська навчалася у класичній гімназії при ЛНУ імені Івана Франка. Вона була активною школяркою і спікеркою учнівського самоврядуванння.

Вищу освіту дівчина здобула у Львівському національному університеті імені Івана Франка на факультеті міжнародних відносин. Також навчалася у Варшавському університеті в Польщі.



Островська закінчила ЛНУ імені Івана Франка / фото з фейсбука Solomia Ostrovska

25-річна Соломія працювала у Департаменті внутрішньої та інформаційної політики Львівської ОДА. Згодом вона заснувала проєкти WoW Conference, Mounirproducts.ua, Seamless1 UA.

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Також дівчина займалася благодійністю – організовувала проєкти, які допомагали дітям-сиротам і безхатькам.

Заснування клініки Genesis

Дівчина стала відомою у Львові після заснування у 2018 році клініки естетичної медицини Genesis Esthetic Clinic.

"Genesis" – клініка нового покоління, нових технологій та можливостей. Клініка зібрала у своєму арсеналі понад 30 одиниць новітнього обладнання, які допомагають лікарям дерматологам-косметологам у вирішенні проблем будь-якої складності,

– розповідала Соломія Островська в інтерв'ю "РІА Україна".

Одним з рекламних облич клініки стала відома українська телеведуча Ольга Фреймут.



Соломія Островська з Ольгою та Юлією Фреймут

До слова, Ольга Фремут одна з перших відреагувала на загибель Островської. У своєму інстаграмі ведуча висловила слова співчуття рідним Соломії.

"Пішла з життя моя близька подруга – Соломія Островська. Частина мого серця пішла з нею. Не вірю. Буду сумувати до кінця моїх днів. Вона була неземна, занадто ідеальна, щоб бути правдою", – написала Фреймут.



Фреймут відрегувала на загибель Островської / скріншот

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Островська – у ТОП-50 успішних жінок Львівщини

У 2018 році клініка Genesis Соломії Островської перемогла у номінації "Відкриття року" за версією журналу RiaUkraine.



Соломія Островська та засновниці журналу RiaUkraine

Вже у 2019 році Соломія потрапила до ТОП-50 успішних жінок Львівщини.

Сьогодні роль жінки у всіх сферах збільшується: бізнес, політика, медіа, мистецтво. Я горда бути серед ТОП-50 найуспішніших,

– відзначала Островська.



Соломія Островська під час нагородження "ТОП-50 успішних жінок Львівщини"

Життя та подорожі

Соломія Островська вела доволі світський спосіб життя. Дівчина відвідувала різні культурні та розважальні заходи. Світлини з них 25-річна Соломія публікувала у своїх соцмережах.

Також дівчина багато подорожувала. У своєму інстаграмі вона публікувала світлини з відпочинку в Австрії, Німеччині, Єгипті, ОАЕ, на Мальдівах тощо.