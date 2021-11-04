Помічниця Блінкена прибула в Україну з робочим візитом
Джерело:пресслужба посольства США
З офіційним візитом в Україну приїхала помічниця державного секретаря Сполучених Штатів Америки з Європи та Євразії. Мовиться про Карен Донфрід.
Вона прибула в нашу державу на тлі підготовки засідання Комісії стратегічного партнерства. Воно відбуватиметься у Вашингтоні.
Варто прочитати Зеленський з Блінкеном у Глазго обговорили загострення ситуації на Донбасі
США підтримують територіальну цілісність України
Донфрід приїхала для того, щоб підтвердити відданість США суверенітету та територіальній цілісності України. А також – співпрацю на шляху до євроатлантичної інтеграції.
Карен Донфрід сьогодні (4 листопада – 24 канал) перебуває з візитом у Києві, щоб підтвердити наше стратегічне партнерство,
– мовиться у повідомленні.
Упродовж поїздки американська дипломатка планує зустрітися із представниками Офісу Президента та міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.Нагадаємо! Комісія з питань стратегічного партнерства України і США відбудеться вже 10 листопада 2021 року. Пріоритетом обговорень буде безпека нашої держави. В ньому візьме участь Дмитро Кулеба та Ентоні Блінкен.
Зауважимо, що під час зустрічей зокрема обговорять виконання державою міжнародних правових норм задля зміцнення демократії. А також – боротьбу з корупцією та економічне зростання нашої держави.
Хто така Донфрід?Це помічниця Ентоні Блінкена, яку призначили на відповідну посаду наприкінці вересня. Вона працювала у Дослідницькій службі Конгресу США, Раді нацбезпеки в Білому домі та була керівницею дослідницького центру German Marshall Fund.
Світові дипломати – в Україні: останні візити
- У жовтні в нашу державу приїжджав міністр оборони США Ллойд Остін.
- Президент України Володимир Зеленський зустрівся із німецьким президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром.
- Для того, щоб обговорити розбудову українсько-американських відносин, в Україну приїжджала заступниця помічника держсекретаря США Робін Даннінган.
Повний текст публікації посольства у твітері:
Помічниця держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід сьогодні перебуває з візитом у Києві, щоб підтвердити наше стратегічне партнерство, відданість США суверенітету та територіальній цілісності України, а також співпрацю у напрямку євроатлантичної інтеграції.