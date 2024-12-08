Він може жорстоко помститись: Росія припустилася серйозної помилки щодо Трампа

Росія активізувала свої погрози щодо ситуації у Херсонській, Запорізькій областях, застосування ракети "Орешник". Кремль максимально спрямовує свої зусилля щодо новообраного президента Дональда Трампа.

Однак росіяни припустились великої помилки щодо Трампа, за що він може жорстко помститись. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман.

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Може зіграти з росіянами злий жарт

Ігор Ейдман зазначив, що Росія обрала неправильний тон спілкування з командою Трампа. Російські чиновники відверто критикують його "мирний план", деякі з них висловлюються досить різко. Також вони намагаються диктувати республіканцю свої умови.

Найімовірніше, Трампу це вкрай не подобається. Тому окупанти у такий спосіб можуть втратити шанс на комунікацію зі Штатами, що дуже добре для України.

Те, що росіяни обрали неправильний тон для розмов з Трампом, може зіграти з ними злий жарт. Тому що у якийсь момент, зрозумівши, що вони не йдуть на реалізацію його плану, Трамп може образитись та почати дуже жорстоко мстити. Він досить злопам'ятний,

– вважає політолог.

Нагадаємо, керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що росіяни намагаються "роздути" загрозу Запорізькій та Херсонській областям, виставити це як умову. У такий спосіб країна-терористка хоче, щоб на Заході, зокрема, у США, повірили у серйозність намірів. Відповідні заяви зробив міністр закордонних справ Росії Сєргєй Лавров в інтерв'ю Такеру Карлсону.