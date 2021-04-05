Помста Росії: у Москві можуть закрити культурний центр України через санкції РНБО

У Москві можуть закрити Національний культурний центр України. У такий спосіб Кремль зможе помститись за санкції Рада нацбезпеки й оборони проти контрабандистів, зокрема, проти компанії "Росспівробітництво".

Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков на одному із російських телеканалів. Також він наголосив, що скоро через санкції між Росією та Україною будуть такі взаємини, що для нових обмежень "місця не залишиться".

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Пєсков про можливість закриття центру

Прессекретар Путіна натякнув, що у відповідь від Кремля можна очікувати закриття центру культури України в Москві.

Принцип взаємності ніхто не скасовував. Російська сторона буде реагувати так, щоб це якнайкраще збігалося з нашими власними інтересами,

– пояснив він.

Що відомо про "Росспівробітництво"

Представництво Російський центр науки і культури було філією російського державного агентства "Росспівробітництво". Центр заснували угодою між українським та російським урядом у 1998 році. Україна ратифікувала документ у 1999 році.

У 2016 році Європейський парламент визнав Російський центр культури й науки спільно із російською агенцією "Росспівробітництво" пропагандистською структурою.

Санкції РНБО у квітні 2021 року: головне

На засіданні РНБО 2 квітня прийняли рішення щодо введення санкцій проти топових контрабандистів.

У список потрапило 68 підприємств, а також 11 російських компаній.

Після засідання десятки митників не допустили до роботи.

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