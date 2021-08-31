Помста спецслужб: ФСБ готували в Україні підрив машини з фахівцем ЗСУ з озброєнь — СБУ
31 серпня 2021 , 14:49Читать новость на русском
Джерело:СБУ
В Україні затримали агента ФСБ, який хотів підірвати авто з одним із провідних спеціалістів ЗСУ з озброєнь. Таким чином російські спецслужби хотіли помститися українцю, який допоміг розкрити їхню агентуру в лютому 2021 року.
Тепер росіянина судитимуть у Сєвєродонецьку на Луганщині. Проти нього порушили кримінальну справу одразу за 3 статтями.
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Для вибуху підготували саморобну бомбу
Слідство з'ясувало, що російський агент ФСБ проник на територію України з Росії. Для скоєння злочину в нього була власноруч виготовлена вибухівка, яку він планував підкласти в автівку українця.
Саморобна вибухівка, яку привіз російський агент
Тепер росіянина судитимуть за 3 статтями:
- замах на злочин
- терористичний акт
- незаконне поводження зі зброєю
Діяльність російських спецслужб на території України: останні новини
- 12 серпня 2021 року СБУ затримала російського шпигуна, який передавав спецслужбам інформацію про українське військо та її озброєння.
- 18 серпня у Лисичанську на Луганщині суд виніс вирок російському агенту, який збирав інформацію про РК "Нептун". Його ув'язнили на 8 років.
- Також СБУ викрила двох російських агентів ФСБ, які намагалися завербувати українського офіцера.
- Офіс генерального прокурора передав до суду обвинувачення проти агента ФСБ, який намагався вбити Адама Осмаєва. Ймовірно цим агентом є генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов.