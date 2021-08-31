Помста спецслужб: ФСБ готували в Україні підрив машини з фахівцем ЗСУ з озброєнь — СБУ

В Україні затримали агента ФСБ, який хотів підірвати авто з одним із провідних спеціалістів ЗСУ з озброєнь. Таким чином російські спецслужби хотіли помститися українцю, який допоміг розкрити їхню агентуру в лютому 2021 року.

Тепер росіянина судитимуть у Сєвєродонецьку на Луганщині. Проти нього порушили кримінальну справу одразу за 3 статтями.

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Для вибуху підготували саморобну бомбу

Слідство з'ясувало, що російський агент ФСБ проник на територію України з Росії. Для скоєння злочину в нього була власноруч виготовлена вибухівка, яку він планував підкласти в автівку українця.



Саморобна вибухівка, яку привіз російський агент

Тепер росіянина судитимуть за 3 статтями:

замах на злочин

терористичний акт

незаконне поводження зі зброєю

Діяльність російських спецслужб на території України: останні новини

12 серпня 2021 року СБУ затримала російського шпигуна, який передавав спецслужбам інформацію про українське військо та її озброєння.

18 серпня у Лисичанську на Луганщині суд виніс вирок російському агенту, який збирав інформацію про РК "Нептун". Його ув'язнили на 8 років.

Також СБУ викрила двох російських агентів ФСБ, які намагалися завербувати українського офіцера.

Офіс генерального прокурора передав до суду обвинувачення проти агента ФСБ, який намагався вбити Адама Осмаєва. Ймовірно цим агентом є генерал-майор СБУ Валерій Шайтанов.

Агенту ФСБ за спробу "помсти" загрожує 10 років ув'язнення.