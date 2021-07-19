Понад 100 людей загинули на водоймах в Україні всього за тиждень
19 липня 2021 , 12:14Читать новость на русском
Джерело:ДСНС України
Упродовж тижня від 12 до 18 липня в Україні на водоймах загинули 116 людей. Окрім того, ще 12 українців стали жертвами пожеж.
Рятувальники вкотре нагадали українцям, як важливо дотримуватися правил безпеки та не ризикувати власним життям.
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Трагедії на водоймах в Україні
- У селищі Гути на Харківщині потонула 6-річна дівчинка. За попередніми даними, дівчинка разом з друзями гуляла поблизу технічної водойми цукрового заводу. Малеча нахилилася до води, щоб помити руки, однак втратила рівновагу і впала.
- У курортній Затоці на Одещині потонули 49-річний чоловік та його 13-річний син, які купалися у морі.
- На Чернігівщині поблизу села Слобідка у місцевому ставку потонули 2 братиків: 14 та 10 років. Вони пішли купатися без дозволу дорослих.
- Біля міста Лохвиця на Полтавщині під час відпочинку на річці загинув 25-річний чоловік.
Що відбувається у світі
- Європа потерпає від моторошних повеней. Зокрема, кількість загиблих у Німеччині вже перевищила 150 людей.
- У Бельгії повідомили про щонайменше 20 загиблих.
- Окрім того, понад тисяча людей зникли безвісти.
- Рятувальники припускають, що надалі ситуація може ще погіршитися.