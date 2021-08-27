Понад 100 мільярдів гривень: Зеленський підписав закон про реструктуризацію "газових" боргів
27 серпня 2021 , 16:15Читать новость на русском
Джерело:Верховна Рада
Володимир Зеленський підписав закон, який пропонує механізм реструктуризації боргів за газ на суму понад 100 мільярдів гривень. Мовиться про заборгованості на рахунках теплокомуненерго, газзбутів та облгазів.
Спікер Дмитро Разумков підписав законопроєкт ще 29 липня. З підписом президента документ повернули 27 серпня.
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Що пропонує законопроєкт
- Перенести розрахункову дату врегулювання заборгованості на 1 червня 2021 року (з 1 липня 2016 року).
- Дозволити українським підприємствам реструктуризувати борг за розподіл та транспортування газу (зі списанням нарахованої пені).
- Верифікувати заборгованість з різниці в тарифах на теплоенергію, опалення, постачання гарячої води тощо, яка утворилась до або після 1 січня 2016 року. Врегулювати це коштом держбюджету.
- Зупинити провадження та заходи з примусового стягнення заборгованості. Мовиться також про договори з "Нафтогазом" та операторами газорозподільчих мереж.
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