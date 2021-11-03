Понад 100 одиниць техніки окупантів – за лінією відведення на Донбасі, – ОБСЄ

Спостерігачі місії ОБСЄ знову зафіксували факти грубих порушень зі сторони окупантів на Донбасі. Зокрема, їхнє озброєння та техніка розміщені за межами визначених районів відведення.

Українська сторона СЦКК вкотре повідомляє про факти порушень розташування озброєння та військової техніки збройними формуваннями Росії на окупованій території Луганської та Донецької областей.

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Порушення окупантів на Донбасі

Спостерігачі Місії зафіксували 114 порушень зі сторони російських найманців.

100% зафіксованої техніки противника перебуває поза межами визначених районів відведення,

– йдеться у повідомленні.

У районі Тернове, у смузі дій так званого "1 армійського корпусу" виявили:

танки – 67 одиниць;

ББМ – 12 одиниць.

Біля Шимшинівки, у смузі дій так званого "2 армійського корпусу":

танки – 10 одиниць;

ББМ – 25 одиниць.

У штабі ООС наголосили, що зосередження бойової техніки у такій кількості може свідчити про наміри створення та злагодження щонайменше трьох батальйонно-тактичних груп. Мета – посилення або ротації підрозділів на лінії розмежування.

Водночас підрозділи Збройних сил України перебувають на раніше визначених позиціях і неухильно дотримуються зобов'язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в межах Тристоронньої контактної групи.

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Текст допису штабу ООС:

Українська сторона СЦКК повідомляє про факти порушень розташування озброєння та військової техніки з боку збройних формувань РФ на окупованій території Луганської та Донецької областей, які зафіксовані СММ ОБСЄ.

Спостерігачі Місії зафіксували 114 порушень з боку збройних формувань РФ. 100% зафіксованої техніки противника перебуває поза межами визначених районів відведення.

Так, в районі Тернове, у смузі дій так званого “1 армійського корпусу” збройних формувань РФ було виявлено:

танки – 67 одиниць;

ББМ – 12 одиниць.

В районі Шимшинівка, у смузі дій так званого “2 армійського корпусу” збройних формувань РФ було виявлено:

танки – 10 одиниць;

ББМ – 25 одиниць.

Зосередження бойової техніки у такій кількості може свідчити про наміри створення та злагодження щонайменше трьох батальйонно-тактичних груп з метою посилення або ротації підрозділів на лінії розмежування.

Підрозділи Збройних Сил України перебувають на раніше визначених позиціях і неухильно дотримуються зобов’язань щодо всеосяжного режиму припинення вогню, які були досягнуті в рамках ТКГ.