Понад 200 біженців знову штурмували кордон Польщі

Вночі 26 листопада 217 мігрантів намагались незаконно перетнути кордон Польщі з Білоруссю. На одній ділянці огорожу штурмували майже 200 мігрантів.

Вони намагались силою прорвати кордон біля Черемчі. Прикордонники кажуть про агресію нелегалів.

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Крім того, за день у Польщі прийняли рішення про депортацію 12 осіб.

Попередній штурм мігрантів

Схожий інцидент був і 23 листопада. Нелегальні мігранти знову спробували штурмувати польський кордон з боку Білорусі. Близько сотні біженців хотіли прорватись до Польщі.

Вони кидались у прикордонників камінням. Білоруські силовики ж спостерігали за ситуацією та не перешкоджали.

Чому загострилась міграційна криза

Ситуація на кордоні ускладнилась 8 листопада. Тоді кілька тисяч мігрантів спробували прорвати кордон Польщі.

Через це Польща ввела на кордоні надзвичайний стан. Туди відправили військових та поліцейських на підмогу.

Мігранти використовують проти прикордонників світлошумові гранати, які застосовували білоруські силовики під час акцій протесту.

У ЄС переконані, що нелегалів організовано звозили до кордону. Підозрюють, що до цього може бути причетний самопроголошений президент Олександр Лукашенко.

Текст публікації Прикордонної служби Польщі:

Вчора, тобто 26/11, 217 осіб намагалися незаконно перетнути кордон. Винесли рішення, що 12 осіб мають залишити територію Польщі.

На ділянці, що охороняється прикордонною заставою в Черемчі, група з майже 200 агресивних іноземців силою форсувала кордон.