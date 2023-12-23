Скільки пілотів Росія втратила за час війни в Україні: у ЗМІ шокували цифрою

Однією із переваг агресора називають його панування у повітрі. Втім, як з'ясували журналісти, така привілегія обходиться ворогові досить дорого.

Лише за 2023 рік Росія втратила щонайменше 59 військових пілотів. Серед них, зокрема, високопоставлених офіцерів – полковника Віталія Табачникова, який керував гелікоптером Ка-52, та командира вертолітної ланки майора Григорія Азанова.

Дивіться також Росіянам стане небезпечно: за якої умови F-16 докорінно змінять ситуацію в повітрі

Понад 200 "чорних пакетів"

Ще 13 військових льотчиків цього року загинули на території самої Росії під час заколоту вагнерівців на чолі з Пригожиним. Журналісти кажуть, що більше втрат за один день російська авіація зазнала лише першого дня повномасштабного вторгнення в Україну.

: Слід зауважити, що подані вище цифри встановлені журналістами на основі даних з відкритих джерел, а не офіційної інформації, втім, вони однаково певну картину відображають.

У ЗМІ зазначають, що загалом з початку війни Росія втратила понад 200 військових пілотів. Щоб підготувати одного такого фахівця потрібно не менше шести років навчання та понад 3 мільйони доларів.

Скільки бойових літаків Росія використовує в Україні

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що Росія має півтори тисячі літаків і гелікоптерів стратегічної авіації. Серед них – літаки Су-35, Су-25, Су-30, Су-27, Су-34, Міг-29, Ту -22 М3, Ту-95

Ту-60, а також гелікоптери Ка-52, Мі-24, Мі-28 та інші.

Водночас в Україні окупанти використовують близько 300 літаків. Вони дислокуються на 30 – 40 летовищах у Білорусі, Росії та на окупованих територіях.

Чорний день для російської авіації