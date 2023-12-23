Скільки пілотів Росія втратила за час війни в Україні: у ЗМІ шокували цифрою
Джерело:BBC
Однією із переваг агресора називають його панування у повітрі. Втім, як з'ясували журналісти, така привілегія обходиться ворогові досить дорого.
Лише за 2023 рік Росія втратила щонайменше 59 військових пілотів. Серед них, зокрема, високопоставлених офіцерів – полковника Віталія Табачникова, який керував гелікоптером Ка-52, та командира вертолітної ланки майора Григорія Азанова.
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Понад 200 "чорних пакетів"
Ще 13 військових льотчиків цього року загинули на території самої Росії під час заколоту вагнерівців на чолі з Пригожиним. Журналісти кажуть, що більше втрат за один день російська авіація зазнала лише першого дня повномасштабного вторгнення в Україну.Довідка: Слід зауважити, що подані вище цифри встановлені журналістами на основі даних з відкритих джерел, а не офіційної інформації, втім, вони однаково певну картину відображають.
У ЗМІ зазначають, що загалом з початку війни Росія втратила понад 200 військових пілотів. Щоб підготувати одного такого фахівця потрібно не менше шести років навчання та понад 3 мільйони доларів.
Скільки бойових літаків Росія використовує в Україні
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів, що Росія має півтори тисячі літаків і гелікоптерів стратегічної авіації. Серед них – літаки Су-35, Су-25, Су-30, Су-27, Су-34, Міг-29, Ту -22 М3, Ту-95
Ту-60, а також гелікоптери Ка-52, Мі-24, Мі-28 та інші.
Водночас в Україні окупанти використовують близько 300 літаків. Вони дислокуються на 30 – 40 летовищах у Білорусі, Росії та на окупованих територіях.
Чорний день для російської авіації
- Наші захисники знищили 3 російські бомбардувальники Су-34 на Півдні за один день, 22 грудня. Відомо, що винищувач-бомбардувальник Су-34 називають у Росії "новітньою розробкою". Хоча його створили ще за часів СРСР, країна-агресорка налагодила серійне виробництво цього літака лише у 2014 році.
- Окупанти активно втрачають на Донеччині Су-25. За 10 днів вони "позбулися" 5 таких літаків. Військовий експерт пояснив, що це пов'язано, зокрема, зі збільшенням у 3-4 рази кількості вильотів на Авдіївському та Луганському напрямках, де росіяни проводять наступальні дії.
- Станом на 23 грудня, за даними Генштабу, від початку великої війни окупанти втратили 327 літаків.