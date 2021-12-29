Понад 23 тисячі білорусів попросили про притулок у Польщі
Джерело:PAP
Більше ніж 23 тисячі білорусів, втікаючи від репресій, просили про політичний притулок у Польщі. Саме стільки громадян Білорусі приїхали на польську територію з серпня 2020 року, деякі з них – за спецпрограмою.
Про це розповів прессекретар міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарін. Він наголосив, що з початку політичної кризи Варшава постійно підтримує постраждалих внаслідок дій режиму Лукашенка.
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Білоруси втікають до Польщі від репресій
З серпня 2020 року до 26 грудня 2021 року понад 23 000 білорусів приїхали до Польщі, просячи допомоги та захисту від репресій у своїй країні,
– сказав Жарін.
За словами міністра, 12 тисяч громадян Білорусі в'їхали до Польщі на підставі віз, які видали з гуманітарних міркувань. Про те, що хочуть отримати міжнародний захист від Варшави, повідомили ще 3 400 білорусів.
Багато білорусів користуються програмою "Ділова гавань"
Ще 7400 білорусів скористались програмою "Польща. Ділова гавань". Вона створена здебільшого для IT-фахівців та тих людей, які керували у Білорусі власним бізнесом.
Програма допомагає у переміщенні працівників та їхніх сімей. Діти продовжують навчання у польських школах, а також отримують право на додаткове вивчення польської мови,
– наголосив представник міністерства.
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Зазначимо, що Польща стала лідером у Європі за кількістю іноземців, які попросили про дозвіл працювати на її території. Наступні країни у списку – Італія та Німеччина.
Складна ситуація з біженцями на кордоні Польщі та Білорусі:
- Тим часом на кордоні Польщі та Білорусі ще з серпня 2021 року триває міграційна криза.
- Значне загострення сталось у листопаді, коли сотні нелегальних мігрантів намагались силою прорвати польський кордон.
- При цьому білоруські прикордонники жодних спроб зупинити нелегалів не робили. Ба більше, вони сліпили польських військових лазерами та відвертали їхню увагу.
- Про кризу на кордоні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко кілька разів говорив з тодішньою канцлеркою Ангелою Меркель.
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