Понад 25 разів: Зеленський передав Келлогу перелік, коли Росія порушували сісфаєр з 2014 року

Росія регулярно порушувала режим припинення вогню. З 2014 року таких випадків налічується понад 25.

Перелік із датами, коли це відбувалося, президент Зеленський передав спецпредставнику Трампа Кіту Келлогу. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на виступ президента на саміті "Підтримуй Україну" в Києві 24 лютого.

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Україна вимагає "абсолютно чітких гарантій безпеки"

Президент Зеленський наголосив, що коли йдеться про мир, це означає не лише тишу на фронті.

Надійний і тривалий мир – це значно більше ніж тиша на фронті. Ми пам'ятаємо, що з 2014 року більше 25 разів Росія порушила режим припинення вогню,

– сказав він.

З датами, коли Росія відступала від домовленостей щодо питання, має ознайомитися Трамп.

"Коли генерал Келлог був в Україні, я передав йому і передав президенту США документ із переліком всіх дат сісфаєрів, з конкретними датами, які Росія зламала", – додав президент України.

З огляду на це, наголосив Зеленський, мир може бути лише наслідком "зваженої дипломатії та абсолютно чітких гарантій безпеки".