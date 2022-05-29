Понад 30% Харківщини окуповано росіянами, – Єрмак
Джерело:телеграм Андрія Єрмака
Російські загарбники окупували велику частину Харківської області. Одна українські захисники продовжують визволяти наші території.
Про це повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак. Він взяв участь у робочій нараді щодо ситуації в регіоні та його відновленні.
Зверніть увагу Харківщину постійно обстрілюють: у Слатиному загинула жінка
5% області ЗСУ звільнили від окупантів
Єрмак відзначив, що російські загарбники тимчасово окупували 31% території Харківської області. Вже 5% регіону Збройні Сили України звільнили від окупантів.
Росіяни вщент зруйнували понад 200 будинків
Росармія значно пошкодила своїми обстрілами житлові будинки, інфраструктуру. Велика частина з них потрібно перебудовувати заново.
Дії російської армії спричинили руйнування 2 229 багатоповерхових будинків, з яких 225 – зруйновані повністю,
– наголосив Єрмак.
В обласному центрі найбільше постраждали від агресії Росії північні та східні мікрорайони міста – 30,2% від загального житлового фонду.
Президент відвідав Харківщину
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 29 травня, відвідав передову на Харківщині. Він зустрівся з українськими захисниками і захисницями та вручив їм нагороди.
Також український лідер відвідав і сам Харків, зокрема Салтівський район, та подивився на будинки, які зруйнували окупанти.
Оглянули і руйнування адміністративних будівель міста. Він впевнений, що ми зможемо усе відновити та відбудувати, наповнити життям.
Зеленський зауважив, що варто прибрати панельні будинки та модернізувати міста – побудувати сучасне житло. Воно повинно бути обов'язково із бомбосховищами та укриттям.
"Все відбудуємо і влада над цим вже працює", – наголосив глава ОП.
Яка ситуація на Харківщині
- Окупанти цинічно продовжують обстрілювати Харківську область. У п'ятницю, 27 травня, через ворожі удари у селищі Слатине загинула жінка.
- Російські військові на Харківському напрямку почали дистанційно заміновувати територію.
- Моральний стан загарбників дуже поганий, в наступ вони йти не хочуть. Про це свідчать перехоплення Служби безпеки України.
- Однак наші Збройні Сили не дають противнику перепочинку. Українські зенітники знищили черговий російський ударний вертоліт К-52.
- На деокупованих територіях області активно проводять ексгумацію. Однак з родинами деяких загиблих зв'язатися дуже важко.
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