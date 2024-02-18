Понад 4 місяці активних боїв за Авдіївку: у ЗСУ розкрили втрати ворога

У ЗСУ поділилися данними щодо Авдіївської оборонної операції. Всього за 4 місяці росіяни втратили на цій ділянці фронту майже 50 тисяч військових.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський зазначив, що активні бойові дії за Авдіївку розпочалися ще 10 жовтня 2023 року. Понад 4 місяці українські захисники мужньо обороняли місто.

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Оборона Авдіївки

На Авдіївському напрямку своєю мужністю, стійкістю і героїзмом українські захисники завдали ворогу величезних втрат та знищили значний резерв російських окупантів, який ті планували застосувати на інших ділянках фронту для наступальних дій,

– наголосив Тарнавський.

Активна фаза Авдіївської оборонної операції тривала понад 4 місяці. Активні бойові дії розпочалися 10 жовтня 2023 року й тривали аж до 17 лютого 2024 року.

За весь час загальні втрати російських військ на Авдіївському напрямку склали:

особового складу – 47 186 осіб

танки – 364

артилерійські системи – 248

бойові бронемашини – 748

літаки – 5

Командувач Олександр Тарнавський також подякував кожному воїну за стійкість, мужність та героїзм, а також – за кожного знищеного окупанта й спалений танк чи бронемашину. Він зазначив, що боротьба триває.

Оборона Авдіївки