Понад 40 загиблих: Ізраїль завдав смертоносний удар по Палестині

Ізраїльські збройні сили 16 травня вкотре випустили ракети по Сектору Гази. Внаслідок обстрілів у неділю загинули щонайменше 42 палестинців.

Потужний обстріл Палестини

Ізраїль завдав удари по районі міста Газа – Ель-Рімаль. Відомо, що більшість постраждалих є членами однієї великої родини.

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Що відомо про постраждалих

Ракетні обстріли влучили у 3 будівлі. За даними міністерства охорони здоров'я Сектора Гази, щонайменше 42 людини загинули. Серед них були 8 дітей та 12 жінок. Крім того, жертвою стала 1-річна дитина. Відомо, що ще 50 палестинців отримали поранення.

Медики та рятувальні бригади намагалися витягти людей з-під завалів.

Зауважимо, раніше під час обстрілів загинули 2 палестинських медиків – один з них був завідувачем відділу внутрішньої медицини в лікарні Аль-Шифа.



Десятки людей у Секторі Гази опинилися під завалами / Фото AFP



Наслідки обстрілів Палестини / Фото AP

Associated Press та Al Jazeera. У збройних силах держави пояснили свій удар тим, що у будівлі був штаб військової розвідки бойовиків ХАМАС, який збирав інформацію про ізраїльські удари.

Головне про загострення між Ізраїлем та Палестиною

Ракетні обстріли між сторонами тривають з 10 травня. Вони стали реакцією на жорстокі сутички арабів та ізраїльських правоохоронців на Храмовій горі.

За даними Ізраїлю, ХАМАС випустив у сторону держави 2900 ракет, 450 з них впали на території Сектору Гази, а 1150 ліквідувала система "Залізний купол".

Внаслідок обстрілів загинуло 10 мешканців Ізраїлю. Раніше повідомляли, що з а тиждень ескалації загинули щонайменше 149 палестинців.