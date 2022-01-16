Понад 500 тисяч: скільки заробила Ольги Стефанішина у 2021 році

Ольга Стефанішина щомісяця у 2021 році у середньому отримувала понад 40 тисяч гривень. За рік віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України заробила понад 600 тисяч гривень.

Мовиться про фактичну суму заробітку. Відповідну інформацію надали 24 каналу на запит до Кабміну.

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Ольга Стефанішина у 2021 році заробила понад 600 тисяч

Заробітна плата Ольги Стефанішиної була різною протягом 2021 року. Зокрема окремі доплати були за час відрядження.

Проте фактично отримана заробітна плата після стягнення податку з доходів фізичних осіб та військового збору у 2021 році становила у:

січні – 47 293, 75 гривень;

лютому – 44 299, 15 гривень;

березні – 41 569, 19 гривень;

квітні – 45 093, 09 гривень;

травні – 44 299, 15 гривень;

червні – 42 817, 68 гривень;

липні – 109 114, 49 гривень;

серпні – 23 435, 53 гривень;

вересні – 44 557, 98 гривень;

жовтні – 46 372, 37 гривень;

листопаді – 57 157, 81 гривень;

грудні – 59 124, 04 гривень.

Тобто загалом віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України заробила 605 тисяч 134 гривні 23 копійки.

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