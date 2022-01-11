Понад 90% українців захищатимуть Батьківщину у випадку нового вторгнення Росії, – Єрмак

11 січня 2022 , 15:32
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Джерело:

Channel 4 News

Андрій Єрмак переконаний, що у випадку нового вторгнення Росії 90% українців захищатимуть рідну землю. Наразі Україна набагато підготовленіша до нападу, аніж це було у 2014 році.

Відповідну заяву глава Офісу Президента Єрмак зробив в інтерв'ю британському телеканалу "Channel 4". Політик зауважив: якщо Росія нападе, це буде вердикт для НАТО.

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Напад Росії на Україну буде кінцем будь-якої безпеки не лише в Європі, а й у всьому світі,
– зауважив Єрмак.

Путін посунув дату можливого вторгнення

  • Видання The New York Times повідомило, що Володимир Путін вирішив посунути дату можливого вторгнення в Україну. Причиною стала надто м'яка зима. 
  • Щоб бронетехніка могла просуватися, необхідні сприятливі умови. Тим часом через м'яку зиму земля недостатньо промерзла. Традиційні для січня морози не настали. Під ногами – болото. 
  • Саме тому, за даними видання, наземна операція не зможе початися раніше ніж у лютому. 
  • Тим часом у США до роботи залучили метеорологів. Їхнім завданням буде розглянути погодні умови в Україні у найближчі тижні.

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Автор: Мар'яна Бекало