Наслідки негоди: мешканці понад сотні населених пунктів України залишилися без світла

29 липня 2021 , 09:52
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Джерело:

ДСНС

В Україні зранку 29 липня електроенергії немає у населених пунктах 5 областей. Найбільше знеструмлених будинків на Львівщині.

Світла немає через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП внаслідок сильного вітру та дощу. Станом на 7 годину ранку електропостачання не відновили.

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Де немає світла

  • У 44 населених пунктах Львівської області,
  • 25 – Чернівецької,
  • 20 – Житомирської,
  • 20 – Івано-Франківської,
  • 11 – Тернопільської.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Що відомо про негоду в Україні

Зверніть увагу! 29 липня опади накриють майже всі регіони України. Не дощитиме лише на Півночі, температура повітря там підійметься до +35 градусів. На Заході та у Центрі можливі шквали та град. Рятувальники оголосили 1 рівень небезпечності – жовтий.
Автор: Софія Мінджоса