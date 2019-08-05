Понад 10 років гри у "Лото-Забава" принесли львів’янину довгоочікуваний виграш у мільйон гривень

Хтось хоче розбагатіти та провести два дні у стилі luxury?

Тоді ставайте мільйонерами "Лото-Забава"! Надихайтеся прикладом людини, якій це вже вдалося.

Мешканець Львова Денис Шадура понад 10 років купував білети "Лото-Забава" із надією на виграш. І таки дочекався омріяного мільйону гривень! Ця доленосна подія сталася з Денисом 27 травня 2018 року під час розіграшу 981-го тиражу! Львів’янин розповів свою історію виграшу та поділився формулою успіху.

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– Денисе, як довго граєте в "Лото-Забава" і чи вигравали ви раніше?

– Коли я щось розпочинаю робити, я все намагаюсь доводити до кінця. Я розпочав грати в "Лото-Забаву" приблизно 10-12 років тому. Як і кожний гравець, я грав із надією, що одного разу я зможу виграти велику суму грошей. За кілька років до мого мільйона мені вдалось виграти приємну суму – приблизно 300 доларів. Тоді до крупного виграшу не вистачило буквально 2 цифри. Але я зрозумів, колись удача має посміхнутись, і я зірву джекпот або головний приз.

– Ваші перші враження, коли ви дізнались, що виграли мільйон?

– Я одразу подзвонив батькам і брату. Вони дуже зраділи, оскільки самі грали в лотерею, але ніколи по-крупному не вигравали.

– Чи вже встигли витратити мільйон?

– Ще ні, але виграні гроші я планую витратити на мандрівки. Отримавши таку суму, у мене з’явились можливості для цікавих подорожей. Моя мрія – відвідати Скандинавські країни: Швецію, Фінляндію та Норвегію. Побувати на Норвезьких фьордах і насолодитися північною красою.

– Як плануєте відпочивати у Норвегії? Як мільйонер чи будете економити?

– Буду економити: зупинятися не лише в готелях, а й жити у туристичних палатках. Адже, частину виграшу хочу інвестувати в наш маленький сімейний бізнес – маємо невеликий продуктовий магазин.

– Ви брали участь у програмі "Два дні з життя міліонера" від "КЛУБУ МІЛЬЙОНЕРІВ "М.С.Л.", що Вам найбільше запам’яталось?

– У мене залишились найкращі спогади про цю програму, яку для мене організувала компанія "М.С.Л.". Ці два дні, 11-12 серпня 2018 року, були дуже насиченими, у мене найкращі враження про всі події, які відбувалися протягом двох днів, оскільки мені вдалося познайомитися та поспілкуватися з цікавими людьми. Приємний був момент, коли я приїхав до Києва, мене одразу зустрів лімузин на вокзалі та розпочалося моє знайомство зі столицею: фотосесії, екскурсія по "Межигір’ю" і столиці, частування в шикарних ресторанах, проживання у готелі з панорамою на НСК "Олімпійський", участь у прямому ефірі "Лото-Забава", спілкування з ведучими, прогулянка на гелікоптері, нарешті, спа-салон. Ціле море яскравих вражень!

– Під час "Двох днів з життя мільйонера" ви вперше політали на гелікоптері, ваші враження?

– Коли організатори запропонували мені оглядовий політ на гелікоптері над Києвом, я зрадів, адже це була моя давнішня мрія. Дуже був задоволений і враження від цього польоту залишилися найкращі.

– Вам не було страшно?

– Ні. Мені було дуже цікаво.

– Продовжуєте грати в "Лото-Забава"?

– Регулярно. Я вірю в те, що зможу ще раз виграти мільйон, а може, навіть зірвати джекпот у 3 мільйони.

– Що порадите людям, які також прагнуть перемогти у "Лото-Забава"?

– Грати та вигравати!