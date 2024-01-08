Понтонний міст росіян приплив в Україну: у ДПСУ розповіли, що з ним робитимуть далі

Українські прикордонники днем раніше виявили понтонний міст окупантів, який рухався по річці Десна неподалік від кордону з Росією. Наразі вирішується питання, що з ним робити і чи може він бути корисним для Збройних Сил.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко. Він додав, що загрози великий плавучий об'єкт не становить.

Дивіться також "Елітний полк перетворили в збіговище зеків": росіяни скаржаться на долю свого війська

Деталі про понтонний міст

На Чернігівщині по річці Десна наряди прикордонників помітили невідомий плавучий об'єкт. Андрій Демченко зазначив, що зупинився він приблизно за 14 кілометрів від кордону – пристав до берега та сів на мілину.

Об'єкт оглянули прикордонники – виявилося, що це понтонний міст росіян. Окупанти використовували його для невідомих цілей на території Росії. Водночас захисники наразі вирішують, що ж робити з плавучим об'єктом.

Сапери його оглянули. Загрози він не становить. Тому надалі буде прийматися рішення щодо його демонтажу або ж подальшого використання,

– зазначив Демченко.

Діяльність ДПСУ: останні новини