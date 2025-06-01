Попередньо, це був "Іскандер", – Сухопутні війська про удар по розташуванню підрозділу ЗСУ

Росіяни 1 червня завдали удару по розташуванню Сухопутних Сил ЗСУ. За попередньою інформацією, окупанти били "Іскандером".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на речника Сухопутних військ ЗСУ Віталія Саранцева в коментарі Суспільному.

Важливо Росія вдарила ракетами по розташуванню навчального підрозділу Сухопутних військ

Чим били росіяни по розташуванню підрозділу ЗСУ

Саранцев повідомив, що на момент оголошення повітряної тривоги весь особовий склад перебував в укриттях. Втім, дехто, ймовірно, не встиг його дістатися. На жаль, відомо про загибель 12 осіб. Ще понад 60 – постраждали.

За попередніми даними, ворог вдарив по розташуванню підрозділу Сухопутних військ ЗСУ ракетою типу "Іскандер". Остаточні дані будуть відомі після дослідження місця атаки.

У ЗСУ також повідомили, що наразі створили тимчасову робочу групу, яка буде досліджувати причини обставини, які привели до цієї трагедії

Якщо буде встановлена вина посадових осіб, будь-якого рівня, попри їхні заслуги, всі будуть притягнуті до відповідальності,

– наголосив речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев.

Раніше у Сухопутних військах наголосили, що жодних шикувань чи масових зборів особового складу не проводилося на місці, де стався удар. Після оголошення сигналу повітряної тривоги більшість особового складу перебувала в укриттях.