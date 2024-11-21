Попереджали Україну заздалегідь: США відреагували на запуск Росією "Орешника"

21 листопада вранці Росія вдарили по Україні експериментальною ракетою. У Білому домі прокоментували атаку на Дніпро.

США заздалегідь повідомили Україну та союзників в останні дні про запуск Росії ракети середньої дальності для підготовки до нього, повідомила на брифінгу прес-секретар Білого дому Карін Жан-П'єр.

Жан-П'єр заявила, що кожен крок на зустріч ескалації йде від Росії. Це вона бажає війни. Якби вона хотіла зупинити війну, то зробила б це.