Попри новий запобіжний захід, Медведчук залишиться під домашнім арештом

Попри те, що суд змінив запобіжний захід для Віктора Медведчука на особисте зобов'язання, він все одно залишиться під домашнійм арештом. Річ у тім, що представник ОПЗЖ фігурує ще в одній кримінальній справі.

Відповідно до законодавства, термін перебування під домашнім арештом у межах досудового розслідування не може перевищувати 6 місяців. Про це 24 каналу повідомили у Службі безпеки України.

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Чому справу не віддають до суду

Політик разом із своїм соратником Тарасом Козаком фігурують у справі про держзраду та замах на розграбування нацресурсів на окупованих територіях. Підозри вручили ще у травні 2021 року.

Після цього слідчі СБУ виконали всі необхідні слідчі дії упродовж трьох місяців. Досудове розслідування завершили вже 20 серпня. Наразі захист Медведчука ознайомлюється з матеріалами справи. Саме цей процес відтерміновує вручення куму Путіна обвинувального акту та направлення його до суду.

Зауважимо, раніше суд обрав запобіжний захід Медведчуку у вигляді особистого зобов'язання до 31 грудня.

Що відомо про іншу справу Медведчука