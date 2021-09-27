Попри загрозу нових санкцій: Туреччина хоче купити в Росії ще C-400
Джерело:CBS news
Ердоган не має намірів відмовлятися від угод з Кремлем щодо нової партії С-400. Через ці системи протиракетної оборони Туреччина вже отримала санкції і наражає себе на нові.
Відповідне рішення випливає із заяв президента Реджепа Ердогана. Він стверджує, що втручатися у закупівлі Туреччини сторонні держави не можуть.
Тим часом Росія почала масштабні військові навчання в окупованому Криму
Туреччина знову хоче купити зенітки у Росії
Наміри Туреччини закупити ще одну партію у Кремля давно обговорюють у ЗМІ. На пряме запитання щодо цієї угоди Ердоган відповів, що не хоче, аби хтось втручався в оборонний сектор Туреччини.
Мовляв, те, які системи оборони отримує Туреччина – це її справа. У кого вона буде їх закуповувати і на яких умовах – також не має стосуватися інших.
Президент Туреччини ствердив, що закупівлям "ніхто не може перешкодити" і що "ми єдині, хто ухвалює такі рішення".
Що відомо про ЗРК С-400?Це російська зенітна ракетна система великої і середньої дальності. Вона призначена для знищення всіх сучасних засобів повітряно-космічного нападу.
Саме С-400 має ключову роль у концепції "Зона заборони доступу". За нею, війська НАТО не можуть перебувати і пересуватися в радіусі дії систем забороненої зони без ризику нанесення їм шкоди.
Джерело: Вікіпедія
Скандал із закупівлею С-400 Туреччиною у Росії
- У 2017 році Росія й Туреччина уклали угоду про придбання C-400. США пригрозили Туреччині санкціями.
- Головна суперечність у тому, що Туреччина входить до НАТО, однак зброю купує у її стратегічного опонента – Росії. У самій же Туреччині вважають, що ці системи ніякої загрози НАТО не несуть.
- Коли Туреччина отримала першу партію зеніток, США виключили Туреччину з програми постачання сучасних літаків F-35.
- У грудні 2020 Вашингтон запровадив санкції проти оборонпрому Туреччини.