Попри карантин у Львові та Франківську сотні людей стоять у черзі до візових центрів

В Україні діє загальнонаціональний карантин. Кордони перекриті, українців просять залишатися вдома та уникати скупчень людей. Однак у Львові та Івано-Франківську у чергах до візових центрів стоять сотні людей.

Фото та відео того, як українців дотримуються режиму карантину, оприлюднюють у мережі.

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Ситуація в Івано-Франківську

У місті 19 березня сотні людей зі всієї області зібралися під візовим центром, щоб отримати свої документи. У поліції заявляють, що до центру виїхав екіпаж, який спілкується з адміністрацією. Про це пише "Галка".

У візовому центрі жителям області розіслали повідомлення. У них йшлося про готовність документів. Тому прикарпатці і з’їхалися.

Наразі правоохоронці вирішують, яка адміністративна відповідальність передбачена за таке скупчення людей. У поліції запевняють, що незабаром натовпу біля візового центру у Франківську вже не буде.



Відреагував на порушення і мер міста Руслан Марцінків. "Люди не хочуть розходитися без чіткої інформації від візового центру. Але зараз всім має надійти розсилка про те, що їхня реєстрація скасована та їх ніхто не прийме" – зазначив Марцінків.



Ситуація біля візового центру у Франківську / Фото Galka.if.ua

Ситуація у Львові

Схожа ситуація й біля візового центру у Львові. Там також сотні людей стоять у черзі. Відповідне відео у фейсбуці опублікував Володимир Пекар.

У Львові біля візового центру сотні людей: дивіться відео

Речниця Нацполіції Львівщини Світлана Добровольська у коментарі 24 каналу сказала, що на місці вже працюють слідчі. Розглядається питання про відкриття кримінального провадження. Інформацію про поточну ситуацію біля візового центру в поліції обіцяють оприлюднити вже незабаром.

Основне про карантин в Україні

У країні оголосили загальнонаціональний карантин – він триватиме щонайменше до 3 квітня.

– він триватиме щонайменше до 3 квітня. Наразі зафіксували 16 випадків захворювання на коронавірус, два з них – летальні.

на коронавірус, два з них – летальні. Влада посилила обмежувальні заходи через загрозу поширення коронавірусу. Закрили ТРЦ, ресторани, кафе, метро, кінотеатри та заборонили залізничне, авіа, автобусне та міжміське пасажирське перевезення. Працюють лише продуктові крамниці, аптеки, АЗС.

через загрозу поширення коронавірусу. Закрили ТРЦ, ресторани, кафе, метро, кінотеатри та заборонили залізничне, авіа, автобусне та міжміське пасажирське перевезення. Працюють лише продуктові крамниці, аптеки, АЗС. Українцям наполегливо рекомендують залишатися вдома та уникати скупчення людей.



Правила, які можуть врятувати життя / Інфографіка 24 каналу